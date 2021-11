MotoGP, dal 2022 Marco Bezzecchi farà coppia con Luca Marini

12-11-2021 14:12

Nel corso dell’ultimo GP stagionale a Valencia, Pablo Nieto annuncia importanti novità in vista del Mondiale 2022. Subito dopo le prime prove libere, il tram principal della SKY Racing VR46, ufficializza il passaggio di Marco Bezzecchi in MotoGP: dall’anno prossimo affiancherà Luca Marini, sarà al lavoro sulla Ducati già nei test in programma il 18 e 19 novembre a Jerez.

Nieto annuncia anche il passaggio in Moto2 di Niccolò Antonelli (Avintia VR46 Academy), che prenderà il posto proprio di Bezzecchi al fianco di Celestino Vietti.

