09-12-2022 23:02

Daniel Pedrosa ha rilasciato un’intervista a DAZN nel corso della quale ha ripercorso la sua carriera, il rapporto con Valentino Rossi ed il momento del suo ritiro.

MotoGP, Daniel Pedrosa racconta il rapporto con Jorge Lorenzo

Daniel Pedrosa racconta come ha approcciato il mondo delle moto: “Mio padre mi ha fatto appassionare a questo mondo. Negli anni ’90 guardavo le gare di Crivillè e ricordo che esultavamo assieme sul divano alle sue vittorie”. Su Jorge Lorenzo: “L’ho incontrato la prima volta nel campionato spagnolo. Avevo sentito di lui perchè primeggiava in Caja Madrid con la 50cc e si diceva ‘c’è un piccoletto che vince tutto e non lascia nulla agli altri”, racconta.

MotoGP, Daniel Pedrosa svela la strategia di Valentino Rossi

Daniel Pedrosa si sofferma inoltre sul rapporto con Valentino Rossi, spiegando la sua strategia di gara e giudicata dallo spagnolo abbastanza critica: “La strategia di cui si serviva Rossi non era quella di essere il più veloce, che era ad esempio la mia mentalità. La sua era quella di cercare di tenere il passo e poi di rallentare di proposito quando andava davanti. Ti bloccava fino a quando non ti innervosivi e commettevi degli errori. Non l’ha fatto solo con me, ma anche con Stoner quando si è trovato a lottare con lui. C’è voluto del tempo per adattarmi e quindi cambiare strategia rispetto a questo modo di fare di Valentino”.

MotoGP, Daniel Pedrosa ed il ritiro dopo l’operazione

Infine, un cenno anche al ritiro, avvenuto nel 2018 a causa dei continui infortuni: “Il ritiro si presenta come qualcuno che sta bussando alla porta. Ogni giorno le chiamate si fanno più insistenti. Ero in ospedale, mi sono svegliato dall’operazione e i miei genitori erano lì. Ho detto loro che non volevo essere in ospedale tutti i giorni”. L’epilogo di una carriera eccezionale che, nonostante non sia riuscito a vincere alcun titolo nella categoria massima, ha primeggiato nelle classi minori, tra il 2003 ed il 2005 vincendo un campionato in 125 e due in 250.