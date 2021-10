Motogp, Danilo Petrucci: "Soddisfatto del nono posto"

23-10-2021 18:16

Anche per Danilo Petrucci questo sarà un weekend particolare. Proprio come Valentino Rossi, Petrux lascerà a fine anno la Motogp per concentrarsi sulla Dakar dei primi di gennaio con KTM. Oggi si conquista la miglior qualifica stagionale, con un nono posto che sa di successo.

Queste le sue dichiarazioni al termine della sessione odierna:

“Peccato per la caduta ma sono molto soddisfatto e contento della mia qualifica. Siamo stati bravi a sfruttare l’occasione e conquistare il Q2; stavo spingendo al massimo, e alla curva 8 l’ho persa come successo a Bastianini e Marquez, ma è stata comunque una buona qualifica. Cercherò di arrivare più avanti possibile farmi un bel regalo, è sicuramente già positivo avere più moto dietro che davanti. Sarà un mix di emozioni, e regalarne ai tifosi sarà la cosa che mi mancherà di più”.

