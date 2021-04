MotoGP di Spagna, i favoriti di Jerez e la sfida di Marc Marquez

Con le libere di oggi si è ufficialmente aperto il weekend che porterà alla quarta prova della MotoGP. Si corre a Jerez de la Frontera e si prospetta una due giorni infuocata su uno dei circuiti più amati e complessi della stagione.

A Jerez Marc Marquez cerca la rivincita

Tra i favoriti e ancora una volta sotto i riflettori, c’è sicuramente Marc Marquez, che torna sul fatale circuito dell’infortunio che lo ha costretto a nove mesi di inattività. Dopo il più che convincente settimo posto all’esordio, lo spagnolo della Honda vuole prendersi la rivincita con la sfortuna. Nonostante abbia chiuso da sedicesimo le libere, non è da escludere un suo ritorno al successo – che manca dal Gp di Valencia di fine 2019 – e gli esperti di Libero Gioco lo danno a 10,00.

Quartararo e Bagnaia appaiati

Il pilota da battere resta comunque ancora una volta Fabio Quartararo, quotato 3,50. Il francese della Yamaha, secondo nelle libere, arriva in Spagna da primatista del MotoGP e, dopo i due primi posti consecutivi a Losail e Portimao, cerca la terza affermazione personale. Senza dimenticare i due successi a Jerez dell’anno scorso. Attenzione, poi, alla Ducati di Pecco Bagnaia. Il pilota italiano si è detto fiducioso e pronto a prendersi finalmente il primo successo stagionale dopo il secondo posto in Portogallo e il terzo a Doha. Nelle libere è stato il più veloce, confermando quanto di buono fatto nelle prime uscite. Anche per lui, quota fissata a 3,50.

Buone possibilità per Morbidelli, Rossi attardato

Quarto a Portimao, Franco Morbidelli, inaugura il weekend spagnolo con un buon quarto tempo nelle libere. Molto interessanti le quote per l’italiano, con un convincente 5,50 che mette la sua Yamaha appena dietro i due favoriti. Per Valentino Rossi si prospetta invece un altro fine settimana difficile, male nelle libere e quote crollate a 75,00. Medesima probabilità per la Ducati di Enea Bastianini. Molto vicino a Morbidelli per favori del pronostico c’è Maverick Vinales. Gli esperti di Libero Gioco quotano il successo dello spagnolo della Yamaha a 6,50. Terzo in generale e quinto nelle libere di oggi, ha da riscattare il non esaltante undicesimo posto lusitano e può dire la sua.

Possibili, ma improbabili sorprese di Jerez

Oltre a Marc Marquez, a 10,00 è quotato anche il successo della Suzuki di Alex Rins, mentre il compagno di scuderia, Joan Mir, scende a 12,00, nonostante il terzo posto di Portimao. A 15,00 gli esperti di Libero Gioco indicano la Pramac di Johann Zarco e a 25,00 l’Aprilia di Aleix Espargaró e la Ducati di Jack Miller. Non basta il bel quinto posto in rimonta centrato in Portogallo da Brad Binder per convincere pienamente gli esperti di Libero Gioco, vittoria quotata 25,00 anche per la sua KTM. La KTM di Oliveira si ferma invece a 30,00, mentre a 50,00 troviamo la Honda di Pol Espargaró e la Honda di Takaaki Nakagami.

Esordi per Bradl e Rabat

Detto di Rossi e Bastianini, le quote si alzano ulteriormente per la Honda di Alex Marquez e la wild card Honda di Stefan Bradl (100,00). A 150,00 gli esperti di Libero Gioco quotano il successo di KTM di Danilo Petrucci e la Ducati di Luca Marini. Chiudono la graduatoria a quota 250,00 la KTM di Iker Lecuona, l’esordiente Tito Rabat, che prenderà il posto dell’infortunato Jorge Martin su Pramac e l’Aprilia di Lorenzo Savadori.

