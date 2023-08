MotoGP, la diretta del GP d'Austria sul circuito di Spielberg. LIVE

Cronaca in diretta

La MotoGP torna in pista e lo fa col GP d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale 2023. Che ieri ha visto in Francesco Bagnaia il mattatore del sabato con pole position e vittoria nella Sprint Race. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pos Pilota Naz. Team Costruttore Punti 1 Bagnaia F. ITA Ducati Lenovo Team Ducati 226 2 Martin J. ESP Pramac Racing Ducati 180 3 Bezzecchi M. ITA VR46 Racing Team Ducati 167 4 Binder B. ZAF Red Bull KTM Factory KTM 140 5 Zarco J. FRA Pramac Racing Ducati 122

Ieri l’assolo di Francesco Bagnaia che sulla sua Ducati ha dominato la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, 10° prova del Mondiale MotoGP 2023. Alle sue spalle Brad Binder con la Ktm e l’altra Ducati, del team Pramac, di Jorge Martin che ha battuto nel finale Alex Marquez e l’altra Ktm di Jack Miller mentre le due Aprilia chiudono al 7° e 8° posto, rispettivamente con Aleix Espargaro e Vinales. SR caratterizzata dalle cadute, una maxi carambola in partenza che ha eliminato subito dalla contesa Quartararo, Bezzecchi, Zarco e Oliveira e poi una caduta di Luca Marini quando era in lotta per il podio.

Per quanto riguarda la pole e di conseguenza la griglia di partenza, scatterà davanti a tutti ancora una volta Francesco Bagnaia che ha battuto in una qualifica al cardiopalma per soli 37 millesimi l’Aprilia di Maverick Vinales e di 114 la Ktm di Brad Binder, poi dalla seconda fila scatteranno Miller, Alex Marquez, Marini, solo 7° Marco Bezzecchi, Oliveira, Quartararo 9°, Zarco, Aleix Espargaro e Martin. Marc Marquez, fuori già in Q1 che partirà solo 16°.

Il Gran Premio d’Austria si corre sul circuito di Spielberg. Sono previsti 28 giri. Partenza in programma alle 14.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: