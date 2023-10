MotoGP diretta GP Indonesia LIVE da Mandalika

Cronaca in diretta

La MotoGP torna in pista col GP d’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti dopo l’ennesima vittoria di Jorge Martin ieri nella Sprint Race si è ribaltata con lo spagnolo per la prima volta in vetta dopo aver scavalcato di 7 punti Pecco Bagnaia:

J. Martin 328 punti F. Bagnaia 321 M. Bezzecchi 272 B. Binder 201 A. Espargaro 171

Jorge Martin ieri ha vinto la Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia diventando il nuovo leader del Mondiale piloti MotoGP. Continua la crisi di Francesco Bagnaia che partito 13° ha chiuso solo 8° ed ora è stato scavalcato in classifica. Scatenato Martinator alla sesta vittoria negli ultimi 4 week end di gara. Sul podio nella SR Luca Marini e Marco Bezzecchi che hanno completato un’altra tripletta Ducati che ha vinto matematicamente il titolo costruttori.

Oggi si corre il Gran Premio d’Indonesia sul circuito di Mandalika. Davanti a tutti scatterà, come ieri, Luca Martini al rientro dall’operazione alla spalla. Alle spalle del pilota del team Mooney VR46 partiranno le due Aprilia di Vinales e Aleix Espargaró. In seconda fila trovano spazio Fabio Quartararo 4° con la Yamaha davanti alla Ktm di Binder 5° e come detto il nuovo leader del Mondiale, Jorge Martin. Chiamato alla rimonta Francesco Bagnaia dal 13° posto. Semafori spenti e gas a martello alle 9.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: