MotoGp, disastro Bagnaia e Quartararo vince. Rossi ok, cade Marquez

Il GP del Mugello si apre con il minuto di silenzio per Jason Dupasquier , il pilota della Moto3 morto in giornata dopo il terribile incidente nelle qualifiche. Il 19enne svizzero non ce l’ha fatta, a dare la notizia del decesso ci ha pensato l’account ufficiale Twitter della MotoGP : “Ci mancherai moltissimo, guida in pace”.

Prima del via, durante il giro di ricognizione, grande paura per Enea Bastianini che si ribalta a causa di un contatto con Zarco . Fortunatamente nulla di grave per il pilota italiano. Parte bene Pecco Bagnaia , che supera subito Quartararo sul rettilineo. Buona partenza anche di Miller con l’altra Ducati e del campione del mondo in carica Joan Mir .

Colpo di scena dopo appena un giro dall’inizio della corsa. Un contatto tra Morbidelli e Marc Marquez costa caro soprattutto al pilota spagnolo, che finisce fuori pista. L’azzurro della Petronas perde comunque tante posizioni e finisce ultimo alle spalle del compagno di squadra Valentino Rossi .

Dopo pochi secondi cade Francesco Bagnaia , che piega troppo in curva ed è costretto a ritirarsi dalla gara. Grande delusione per la Ducati e per il torinese, che fallisce l’occasione di vincere la prima gara in MotoGp proprio quando era in testa e per di più in Italia .

Per il primo posto è bagarre tra Quartararo e Zarco , che si sorpassano più volte. Il leader della classifica piloti si riporta in testa e allunga sul connazionale, gareggiando da solo senza problemi fino alla fine della corsa vincendo e confermandosi primo in classifica. Grande lotta per il secondo posto, vinta da Oliveira su Mir. Quarto Zarco , 6° Miller mentre Rins cade verso la fine. Bene Rossi , che complici anche le varie cadute termina al 10° posto dietro a Petrucci . Solo 16° Morbidelli .

Top 10

1 F. QUARTARARO 41:13.404

2 M. OLIVEIRA +3.088

3 J. MIR +3.377

4 J. ZARCO +3.996

5 B. BINDER +5.249

6 J. MILLER +6.480

7 A. ESPARGARO’ +8.141

8 M. VINALES +17.518

9 D. PETRUCCI +23.033

10 V. ROSSI +25.161

Classifica piloti top 10

1-Quartararo 105

2-Zarco 81

3-Bagnaia 79

4-Miller 74

5-Mir 65

6-Vinales 64

7-A. Espargaro 44

8-Binder 35

9-Morbidelli 33

10-Oliveira 29

OMNISPORT | 30-05-2021 14:45