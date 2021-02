MotoGp, Dovizioso al posto di Marquez: la risposta della Honda

La Honda chiude all’ipotesi di un arrivo di Andrea Dovizioso al posto di Marc Marquez per il Mondiale 2021. La scuderia giapponese spera in un ritorno al 100% del Cabroncito e non sembra interessata ad ingaggiare il forlivese, come spiega Tetsuhiro Hikita, manager dell’HRC Management Office a Mr.Bike: “Non credo che arriverà”.

“Girano voci che Andrea possa unirsi a noi, ma non vedo che un pilota del calibro di Dovizioso sia interessato a una mossa del genere“. Piuttosto Hikita spera in un rientro anticipato di Marquez, che dopo la terza operazione alla spalla è sempre in riabilitazione: “Non posso dire con certezza quando tornerà, ma Marc sta facendo un recupero per tornare al 100%. Quel che è certo è che avremo una moto veloce quando tornerà. Nell’improbabile caso in cui non sia pronto, avremo Stefan Bradl come sostituto, come lo scorso anno. Stiamo anche pensando a come ridurre il carico di lavoro di Stefan”.

La Honda HRC vuole tornare a dominare dopo un 2020 da incubo: “L’obiettivo per questo 2021 è recuperare la ‘Triple Crown’. Nel 2020 non abbiamo potuto mostrare tutta la nostra forza, ma restiamo forti”.

Dovizioso nelle scorse settimane si era detto disponibile, ma solo per un progetto importante: “Se Tokyo chiama con un piano per vincere insieme ne sarò contento. Sono aperto, però in questo momento non sto cercando un posto per rientrare a tutti i costi”, ha detto a Sky. Il ruolo di collaudatore per ora non stimola il forlivese, che preferisce dedicarsi al motocross: “Non sono pronto per fare semplicemente il collaudatore, mi sento ancora un pilota”.

OMNISPORT | 06-02-2021 12:44