MotoGP, Dovizioso: “La Ducati? Con altri team avrei lottato per il campionato”

Nonostante Andrea Dovizioso non sarà sulla griglia di partenza del prossimo mondiale di Moto GP, riesce comunque a far parlare di se. In un’intervista rilasciata a DAZN Espana, il rider di Forlimpopoli, parla della sua situazione a 360°.

“Dopo la decisione di lasciare Ducati, sapevo che non correre in MotoGP nel 2021 sarebbe stata una possibilità.

Non pensavo che fosse l’opzione più probabile, ma sapevo che c’era. Ad ogni modo sapevo che per me non sarebbe stato un problema: mi sono adeguato. Non potendo correre in MotoGP – prosegue Dovizioso – ho già organizzato la prossima stagione per fare ciò che mi piace: sono contento di cambiare. Sinceramente spero di trovare una buona situazione nel 2022, ma per ora non mi preoccupo.”

Il motociclista classe 1986 prosegue la sua analisi soffermandosi su un argomento (il suo tempo in Ducati) che sembra procurargli ancora qualche dispiacere: “È un peccato lasciare così lo sport, almeno per ora. Mi sento particolarmente competitivo e sono certo che se avessi corso per certi team avrei tranquillamente lottato per il campionato. Purtroppo nel motorsport ci sono molti fattori che non si possono controllare.”

Infine due parole che ritraggono il profilo di Valentino Rossi: “Valentino? E’ la figura più importante di questo sport ed è stato un vantaggio per tutti quanti. Grazie a lui le persone si sono affezionate a questo sport, anche chi di moto capisce poco o nulla. Allo stesso tempo la sua figura ti mette in ombra: se facevi le cose diversamente rispetto a lui eri visto in modo diverso.”

OMNISPORT | 28-01-2021 10:55