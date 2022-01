Dovizioso: "La Ducati non ha mai trovato il tempo per il mio rinnovo"

14-01-2022 22:47

Gli ultimi due anni sono stati molto difficili per Andrea Dovizioso, che li ha riepilogati in un’intervista a Motorcycle News.

Tanto per cominciare, il divorzio con Ducati nel 2020: “Sono stati molti i motivi per cui ci siamo lasciati. Per esempio, quando è stato il momento di trattare il rinnovo, la Ducati non ha mai trovato il tempo per discuterne. Già questo fa capire com’era l’atmosfera. Non abbiamo avuto modo di parlare di soldi con loro, anche se il denaro non è mai stato un limite per me”.

Poi il ritorno con la Yamaha Petronas come compagno di squadra di Valentino Rossi: “Non è lo stipendio che mi ha fatto decidere di tornare. Non ho mai scelto una moto in base a quello che avrei guadagnato. Per questo motivo non ho voluto ritirarmi. Semplicemente avrei corso solo dove avrei voluto e alle mie condizioni. Si sono verificate una serie di circostanze, probabilmente sono stato fortunato. Yamaha era interessata a ricevere feedback da un pilota esperto proveniente da un’altra moto e lo sponsor mi voleva. La moto finora mi è sembrata ‘amichevole’, ma c’è tanto lavoro da fare”.

A metà 2021 Dovizioso è stato a un passo dall’approdo in Aprilia effettuando anche alcuni test con la moto di Noale: “Alla fine del 2020 ho detto perché sarei stato disposto a correre con loro. Ho le idee chiare, indipendentemente dal fatto che siano buone o cattive. Il nostro test è stato un vantaggio reciproco, un bene per entrambi”.

