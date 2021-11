MotoGP, Dovizioso, “Non vedo l’ora di lavorare per il 2022”

10-11-2021 11:48

E’ stato un ritorno a tinte chiaro scure quello di Dovizioso in MotoGp. Anzi forse sono state più le ombre che le luci a caratterizzare una starda parsa ai più sempre in costante salita.

Il “Dovi” però non si perde d’animo e anzi non vede l’ora di finire la stagione, per poter poi provare nei test di Jerez la Yamaha M1 2022 (al momento guida la versione 2019).

Ecco cosa ha detto il pilota del Team Yamaha Petronas prima dell’ultima gara del Motomondiale 2021 in programma domenica a Valencia.

“A Valencia spero di poter continuare ad adattarmi alla moto, dato che abbiamo fatto dei piccoli passi in avanti a Portimao. Sarà importante mantenere questo trend e continuare a lavorare nella giusta direzione, per concludere al meglio la stagione. Il mio obiettivo principale sarà quello di acquisire maggior feeling con la moto, è molto importante per me farlo prima della fine della stagione. Anche se mi diverto a guidare e a fare esperienza, sono felice di finire la stagione, spero raccogliendo qualche punto, perché non vedo l’ora di iniziare il 2022.”

OMNISPORT