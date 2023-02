MotoGP, Ducati avanti: il jolly per la Yamaha è un ex Ferrari

La casa giapponese ha un accordo con la Marmotors di Luca Marmorini.

28-02-2023 19:27

Ducati favorita nel 2023, la Yamaha è costretta ancora a inseguire. La casa giapponese però ha un asso nella manica: nel 2022 ha siglato un accordo di partnership con Marmotors, la società di Luca Marmorini, ex F1 e Ferrari. Una decisione presa dopo aver annunciato a Quartararo che il reparto tecnico aveva deciso di non omologare sulla M1 2022 l’ultima versione del motore, più potente della precedente, per mancanza di affidabilità. Il francese ha così perso il Mondiale, vinto alla fine da Bagnaia.

A Motorsport, Jarvis ha fatto il punto della situazione: “Da quando abbiamo iniziato a lavorare con loro, poco più di un anno fa, abbiamo attraversato diverse fasi. Direi che il loro impatto diretto non è eccessivo, perché prima hanno dovuto capire a che punto eravamo”.

“C’è stato un supporto, ma il motore viene ancora dalla Yamaha, in Giappone – continua Jarvis -. I componenti sono progettati in Giappone. In pratica, il motore che abbiamo ora sulla moto è quello che avremmo dovuto usare l’anno scorso. Abbiamo scoperto il problema a metà del 2022 ed abbiamo riprogettato quell’area”.

L’ex Ferrari è un valore aggiunto per la Yamaha e Jarvis spiega: “Quello che Marmorini fa molto bene è mettere in guardia i nostri ingegneri e mostrare loro dove devono concentrarsi, a cosa devono prestare attenzione. A volte li mette sotto pressione, altre volte dà loro dei consigli. In breve, dà loro un’altra prospettiva”.