MotoGp, è fatta per Valentino Rossi: quando torna in pista

Valentino Rossi torna in pista sabato. Il secondo tampone a cui si è sottoposto venerdì mattina il nove volte campione del mondo ha avuto esito negativo, il Dottore è ufficialmente guarito dal Coronavirus e potrà gareggiare a Valencia, in occasione del Gran Premio d’Europa.

Venerdì, in attesa del via libera definitivo, il numero 46 ha lasciato la sua Yamaha a Garrett Gerloff, pilota statunitense Superbike del team Yamaha GRT, che ha svolto le prime due sessioni di prove libere.

Rossi era stato trovato positivo al Coronavirus prima del Gran Premio di Aragon, ed era stato costretto a saltare due gare del motomondiale. Solo giovedì sera è arrivato l’esito negativo al tampone che gli ha permesso di rompere il lungo isolamento e di volare in Spagna.

Se Valentino esulta, lo stesso non si può dire di Marc Marquez. Il centauro della Honda non rientrerà in pista in questa stagione: secondo quanto riporta Sky, anzi, il campione del mondo dovrà molto probabilmente sottoporsi a un terzo intervento chirurgico al braccio destro.

L’arto non sta migliorando e non sta dando sensazioni positive: non è ancora stata fissata una data dell’intervento, che verrà effettuato nel prossimo futuro. La terapia conservativa non ha funzionato: il numero 93 non riesce a muovere il braccio in maniera normale, dopo ormai più di tre mesi dall’operazione.

OMNISPORT | 06-11-2020 15:46