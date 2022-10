MotoGP, è iniziata la settimana di Valencia: come ci arriva Bagnaia

31-10-2022 22:46

È incominciata a tutti gli effetti la settimana decisiva del Motomondiale 2022. Domenica ci sarà infatti il Gran Premio della Comunità Valenciana, 20° e ultimo appuntamento della stagione decisivo per l’assegnazione del titolo iridato MotoGP. A vincere sarà Francesco ‘Pecco’ Bagnaia o Fabio Quartararo.

Valencia, ci siamo

Il circuito Ricardo Tormo di Valencia tornerà a essere decisivo per la conquista dell’alloro mondiale nella classe regina. Una pista che non ha portato però fortuna di recente ai piloti italiani, date le sconfitte iridate di Valentino Rossi nel 2006 e nel 2015, ma anche quella di Andrea Dovizioso nel 2017.

Ora Bagnaia si presenta con un ampio vantaggio. 23 punti nei confronti di Quartararo, quando a disposizione ce ne sono ancora 25. Dovrebbe succedere davvero qualcosa di impensabile per far sì che il pilota della Ducati non riesca a festeggiare. Ovvero uno zero con vittoria in gara del Diablo.

Pecco è pronto

Bagnaia ha fatto una rimonta straordinaria in questo campionato. Era a -91 dopo dieci gare e nelle ultime nove ha fatto 114 punti in più di Quartararo. Il sorpasso in vetta è arrivato in Australia, in Malesia il primo match point è sfumato per davvero poco. Ma ora a Valencia si deve completare l’opera.

“È la settimana della gara, ci siamo”, questo il tweet di Bagnaia a pochi giorni dal weekend decisivo della stagione. Il conto alla rovescia in vista di Valencia è iniziato e adesso gli basterà conquistare due punti, cioè chiudere nei primi 14. Ma se Quartararo non dovesse vincere, per Pecco sarebbe già fatta.

Una grande stagione

Bagnaia ha vinto sette gare quest’anno, con però cinque zeri. Pecco ne ha parlato a motorsport.com: “Ogni volta che sono caduto è stato perché sono andato al limite e ho spinto troppo. Avrei dovuto imparare la lezione dell’anno scorso. Perché avrei dovuto fare molti più punti di quelli che ho fatto”.

Il pilota della Ducati sa però che alla fine è stato il migliore: “Tutti i piloti hanno avuto momenti positivi e negativi, ma nessuno ha fatto la differenza come me nella seconda metà della stagione. Per questo penso di essermi guadagnato la mia posizione“. È arrivato il momento di chiudere i conti.