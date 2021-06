MotoGP: Enea Bastianini, “Ho alte aspettative per Assen”

Archiviato il Gp tedesco del Sachsenring la parola d’ordine per Enea Bastianini è riscatto. Il 16° posto conquistato in Germania non esalta il pilota italiano che è impaziente di ternare in pista, prossima tappa Assen per il Gran Premio d’Olanda.

Il circuito olandese tra l’altro, stando alle statistiche, è una pista favorevole al pilota riminese, dove in passato, nelle categorie minore ha sempre ottenuto buoni risultati e l’auspicio è che possa farlo anche in classe regina.

“Assen è una pista che mi piace moltissimo e dove ho fatto buoni risultati nelle categorie minori. Vediamo come mi comporterò con la MotoGP. Ho alte aspettative, come ogni weekend, ma le gare non vanno spesso come si desidera. In Germania non è andata benissimo ma abbiamo imparato molto, qui spero quindi di mettere a frutto quello che ho imparato. Con Ducati ho finalmente trovato un accordo e si andrà avanti con loro e soprattutto con Gresini che è stata la mia prima famiglia che ha creduto in me. Tornare con loro è fantastico, ma adesso ci concentriamo su questa stagione. “

OMNISPORT | 25-06-2021 08:47