MotoGP, Enea Bastianini: "Stabilità incredibile della Ducati 2021"

Enea Bastianini centra il miglior tempo con la Ducati 2021 nella seconda giornata dei test di Sepang. 1:58.131 il tempo dell’italiano, che commenta così il suo risultato:

“Sono molto contento del time attack, non mi capitava da tanto di andare così bene. Quest’inverno mi sono allenato duramente con il motocross per migliorare da questo punto di vista ed evidentemente ha funzionato. Ai prossimi test in Indonesia punto al 10, questa volta il voto è 9. Volevo anche scendere sotto l’1:58, peccato, non ci sono riuscito…”.

“È una moto piu facile rispetto alla 2019 con cui correvo l’anno scorso. Viene tutto più naturale, si guida bene”.

Bastianini si può permettere anche di andare lungo una volta senza conseguenze:

“Questa moto perdona anche gli errori…La cosa che mi ha impressionato di più è quanto sia stabile. In questi due giorni abbiamo dato un occhio anche al passo di gara, con qualche piccola modifica di setup: siamo migliorati parecchio pur partendo già da un’ottima base. Ora dobbiamo provare una nuova pista, partiremo tutti da zero a Mandalika e lavoreremo sicuramente in ottica gara: vogliamo essere veloci anche lì”.

Sul team Gresini aggiunge: “Sento meno pressione e tutti lavorano con il cuore, mi trovo benissimo. Abbiamo fatto davvero un grande lavoro”.

