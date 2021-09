MotoGp, Enea Bastianini stupisce: "E' solo l'inizio"

Il centauro della Ducati Esponsorama Enea Bastianini si gode il sesto posto insperato ottenuto ad Aragon: “È stato un gran premio bellissimo, mi sono divertito in tutti i turni. Ho avuto delle grandissime sensazioni già da venerdì, mi sono trovato subito a mio agio. Sapevo che avremmo potuto concretizzare qualcosa di buono. Sabato c’è stata la prima Q2, partivo nono. Non sono partito benissimo, però poi alla fine ho preso il mio ritmo e sono andato avanti. Peccato che mi sono dato un po’ fastidio con Quartararo e Nakagami, sennò penso che avrei potuto prendere anche Miller”.

Il ducatista spera di ripetersi a Misano: “Penso che questo weekend abbiamo fatto un grandissimo lavoro e questo ci darà grande fiducia anche in vista di Misano, perché un bel risultato così dà la carica. È un punto di partenza, sappiamo che ovviamente non sarà facile essere lì per tutte le gare perché comunque ancora non abbiamo il pacchetto per poterlo fare, ma avevo un’ottima moto”.

L’elogio alla squadra: “I ragazzi del team hanno fatto il massimo per tutto il weekend e mi hanno dato la migliore moto possibile. Se continuiamo così avremo delle grandissime soddisfazioni. Siamo nei primi, stiamo migliorando gara per gara, sto conoscendo piano piano la MotoGP e come funziona la categoria e ci sarà da divertirsi più avanti. Misano è una gara che mi piace tanto, ma è una pista anche molto particolare dove conta molto essere a posto con il set-up e riuscire a gestire bene la gomma”.

OMNISPORT | 14-09-2021 08:04