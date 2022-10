MotoGP, Espargaro: "Dispiace finire così, nostro livello molto basso"

23-10-2022 13:29

Aleix Espargaro in Aprilia arriva decimo a Sepang e dice definitivamente addio, anche a livello matematico, alle speranze di conquistare il titolo Mondiale della MotoGP 2022.

Queste le parole di Espargaro:

“La corsa odierna è stata di una noia mostruosa, anche se fino ad oggi siamo stati nelle condizioni di poter conquistare questo Mondiale. Mi spiacente specialmente perché pure Pecco sapeva che Fabio era più veloce di noi e che le loro squadre hanno più esperienza di noi. La cosa che mi dispiace è terminare la annata in questo modo, ad un livello davvero basso e lontano dal nostro potenziale. Per di più in mancaza di una spiegazione. Sono deluso. Mi auguro che a Valencia le cose vadano meglio. Faremo il massimo e ora serve analizzare ogni cosa, non sappiamo cosa sta succedendo e il nostro livello è stato orribile negli ultimi 4 GP. Proveremo a fare un reset. Abbiamo dimostrato di avere la velocità e spero di tornare alla nostra miglior versione, per finire la stagione come ci meritiamo. Abbiamo fatto una stagione impressionante e ci meritiamo di finirla bene”.