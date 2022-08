MotoGP, Espargaro ha una frattura al tallone ma non si opera

08-08-2022 19:04

È stato confermato che Aleix Espargaro, in lotta per il titolo iridato della MotoGP, si è fratturato il tallone durante un highside a Silverstone.

Il pilota dell’Aprilia ha subito l’infortunio durante l’ultima sessione di prove libere del Gran Premio britannico di sabato ed è stato portato via in barella dalla scena prima di zoppicare fino alla tenda medica.

Espargaro è tornato per la sessione di qualifiche sempre al sabato e ha ottenuto il sesto posto, prendendo posto in seconda fila domenica ma con tanti dubbi sulla sua effettiva condizione fisica.

Il 33enne non ha potuto competere per la vittoria, ma ha ottenuto un nono posto, raccogliendo sette punti e arrivando subito dopo il rivale per il titolo Fabio Quartararo, che lo precede di 22 punti in classifica.

A Espargaro è stata prescritta una settimana di riposo, durante la quale dovrà usare le stampelle, ma lo spagnolo non avrà bisogno di un intervento chirurgico.

Con Espargaro infortunato e Quartararo che ha dovuto scontare un long lap penalty, Francesco Bagnaia ha conquistato la vittoria a Silverstone per la seconda gara consecutiva, grazie alla quale può continuare a sperare nella conquista del titolo Mondiale.

La stagione di MotoGP continua dal 19 al 21 agosto in Austria, al Red Bull Ring.