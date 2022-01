MotoGP, Ezpeleta chiaro fin da subito: “Non accetteremo quarantene”

22-01-2022 15:52

Mette le mani avanti il boss della Dorna Carmelo Ezpeleta affermando in maniera decisa che la prossima stagione non vuole sentire parlare di quarantene.

“Quello che abbiamo vissuto negli Stati Uniti l’anno scorso è quello che vorremmo ottenere. Questa è la situazione che siamo già pronti ad avere. Quello di cui stiamo parlando è che non accetteremo quarantene” ha dichiarato il numero uno della MotoGP al Forum EFE Sport Business Days.

“Se ci dicono che [per andare in un posto] dobbiamo stare in quarantena per quattordici giorni, la risposta è chiara: ‘no, non ci andiamo’. Questo è il limite” ha proseguito Ezpeleta spiegando quale sarà la posizione della MotoGP per la stagione 2022, un’annata in cui però non sono da escludere nuove cancellazioni.

“Abbiamo 21 Gran Premi in calendario perché dobbiamo metterli e ci sono dei contratti da rispettare, ma può capitare che uno di loro ‘scompaia.’ L’obiettivo minimo però è di 19 gare“ ha chiosato il manager spagnolo.

OMNISPORT