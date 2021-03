MotoGp, Ezpeleta: "Marquez? Nessuna pressione"

Il patron della Dorna Carmelo Ezpeleta a ‘Los Desayunos de Europa’ ha parlato del possibile ritorno di Marc Marquez già a Losail: “Ho molto apprezzamento per Marc, come per tutti gli altri, e gli auguro il meglio e non voglio metterlo sotto pressione. L’anno scorso ha fatto quello che pensava di dover fare. Tornerà quando sarà in forma, ed è quello che farà”.

“La rivalità Rossi-Marquez? Sono entrambi piloti molto importanti. Fare la pace? Rispetto al 2015 sono cresciuti, è qualcosa che devono decidere, ma loro e io sappiamo cosa è successo. Non ho intenzione di andare a dire loro: ‘ehi, vieni a fare pace'”.

OMNISPORT | 18-03-2021 18:46