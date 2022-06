MotoGp FP1: Alex Rins su Suzuki il più veloce

03-06-2022 11:47

Alex Rins sulla sua Suzuki ha completato il suo best lap in 1’40″101, precedendo di 195 millesimi l’Aprilia di Maverick Vinales.

Lo spagnolo ha trovato il suo best crono montando nel finale la gomma media all’anteriore, indicata come la più adatta al tracciato catalano, a differenza di altri piloti che invece le hanno preservate in ottica qualifica e gara, lavorando con una soft che al momento sembra essere fin troppo morbida per queste condizioni di pista.

Alle spalle di Rins, in seconda posizione troviamo Maverick Vinales che precede invece un ottimo Morbidelli. Anche il “Morbido” ha sfruttato la media all’inizio, arrivando a realizzare un 1’40″695 che vale la terza posizione alla sua Yamaha, prima passare anche lui alla soft.

Il primo di quelli con la gomma soft all’anteriore è stato Aleix Espargaro, che ha iniziato molto bene il weekend della gara di casa, pur pagando sei decimi a Rins con la sua Aprilia. Chiude la top five il fratello Pol.

Sesto posto per Nakagami: il giapponese precede il compagno di squadra Alex Marquez, che però è un altro di quelli che hanno sfruttato la media nel finale. Discorso identico anche per Miguel Oliveira, nono con la KTM, tallonato dall’altra Suzuki di Joan Mir e dalla Ducati del già citato Bastianini, che invece hanno lavorato con la soft.

Approccio molto soft al weekend in Catalunya da parte di Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia che chiudono la prima tornata di prove libere rispettivamente al tredicesimo e quattordicesimo posto.

RISULTATI TOP TEN

1 Alex Rins Suzuki 20 1’40.101

2 Maverick Viñales Aprilia 19 1’40.296 0.195 0.195

3 Franco Morbidelli Yamaha 19 1’40.695 0.594 0.399

4 Aleix Espargaro Aprilia 18 1’40.708 0.607 0.013

5 Pol Espargaro Honda 20 1’40.733 0.632 0.025

6 Takaaki Nakagami Honda 20 1’40.868 0.767 0.135

7 Alex Marquez Honda 21 1’40.872 0.771 0.004

8 Miguel Oliveira KTM 18 1’40.901 0.800 0.029

9 Joan Mir Suzuki 15 1’40.907 0.806 0.006

10Enea Bastianini Ducati 17 1’41.031 0.930 0.124