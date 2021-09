Motogp, FP2: Jack Miller domina la seconda sessione di libere

Dopo l’exploit di questa mattina di Marc Marquez in Honda, nelle FP2 del Gran Premio di Aragon torniamo a guardare una classifica più simile a quella a cui siamo abituati da ormai un anno a questa parte. A prendersi la prima posizione dopo il secondo turno di libere è la Ducati Factory di Jack Peter Miller in 1:47.613, staccando di 273 millesimi Aleix Espargarò e di 284 millesimi Cal Crutchlow.

Buona prova anche per l due Ducati Pramac di Johann Zarco (4°) e Jorge Martin (5°), cosa che rende la Ducati assoluta dominatrice di queste seconde libere. Allargando la visuale, sono ben 5 nelle prime 10 le moto Ducati, con anche Bagnaia 6° e primo degli italiani ed Enea Bastanini 9°.

Il Leader del Mondiale Motogp Fabio Quartararo è solamente 7°, ma Meregalli ha una spiegazione: “Quartararo è stato punto da un insetto probabilmente nel giro buono per il time attack. Ma tutto ok, non è una delle sue piste preferite ma stiamo lavorando bene, siamo soddisfatti”.

Chiude solamente diciottesimo Valentino Rossi (Yamaha Petronas) con un gap di 1.036, mai realmente competitivo in queste prime due sessioni di Aragon. Appena ventesimo, infine, Marc Marquez (Honda) a 1.214, che aveva fatto appunto registrare il miglior tempo nelle FP1.

Domani alle 9.55 con la FP3, quindi alle ore 13.30 toccherà alla FP4, mentre dalle ore 14.10 toccherà alle qualifiche.

Ecco i primi 10 alla bandiera a scacchi:

1 J. MILLER 1:47.613

2 A. ESPARGARO +0.273

3 C. CRUTCHLOW +0.284

4 J. ZARCO +0.375

5 J. MARTIN +0.410

6 F. BAGNAIA +0.419

7 F. QUARTARARO +0.421

8 T. NAKAGAMI +0.444

9 E. BASTIANINI +0.473

10 P. ESPARGARO +0.553

OMNISPORT | 10-09-2021 15:10