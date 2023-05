MotoGP Francia, Miller è il migliore del venerdì

L'australiano della KTM ha chiuso davanti a tutti in entrambe le prove libere. Poi Aleix Espargaró e Bezzecchi.

12-05-2023 16:42

La KTM continua a fare la voce grossa nel Mondiale MotoGP. Dopo il gran bel fine settimana spagnolo di Jerez de la Frontera, la casa austriaca ha chiuso davanti a tutti nelle due sessioni di prove libere del venerdì del GP di Francia, in corso sulla pista di Le Mans. Il migliore è stato Jack Miller, primo in entrambe le manche, con il miglior crono del pomeriggio in 1:30.950.

Dietro di lui l’Aprilia di Aleix Espargaró e la Ducati Mooney VR46 di Marco Bezzecchi. Alle spalle dei primi tre, le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco, poi Maverick Vinales sesto su Aprilia. Settima l’altra KTM di Brad Binder, ottavo il rientrante Marc Marquez con la Honda. Nono invece il campione del mondo Pecco Bagnaia su Ducati. In top-ten anche Alex Marquez con la Ducati Gresini.

Costretti a fare il Q1 in qualifica Luca Marini con l’altra Ducati Mooney VR46 e l’idolo di casa Fabio Quartararo su Yamaha. Indietro anche l’altra Yamaha di Franco Morbidelli e Danilo Petrucci, che sostituisce Enea Bastianini sulla Ducati ufficiale.

MotoGP Francia, i tempi delle seconde prove libere:

1 J. Miller (KTM) 1:30.950

2 A. Espargaro (Aprilia) +0.119

3 M. Bezzecchi (Ducati) +0.200

4. J. Martin (Ducati) +0.285

5 J. Zarco (Ducati) +0.326

6 M. Vinales (Aprilia) +0.392

7 B. Binder (KTM) +0.402

8 M. Marquez (Honda) +0.482

9 F. Bagnaia (Ducati) +0.517

10 A. Marquez (Ducati) +0.558

11 L. Marini (Ducati) +0.561

12 F. Quartararo (Yamaha) +0.700

13 J. Mir (Honda) +0.850

14 A. Rins (Honda) +0.992

15 A. Fernandez (Aprilia) +1.040

16 T. Nakagami (Honda) +1.048

17 F. Morbidelli (Yamaha) +1.193

18 F. Di Giannantonio (Ducati) +1.361

19 D. Petrucci (Ducati) +2.072

20 L. Savadori (Aprilia) +2.539

21 J. Folger (KTM) +2.722