MotoGP Germania, Miller: "Dispiace per Bagnaia"

19-06-2022 15:07

È stata una domenica dal sapore dolce-amaro per la Ducati, che ancora una volta ha dovuto fare i conti con un ko di Francesco Bagnaia, ma che col team ufficiale ha portato sul podio Jack Miller. L’australiano, al termine di una gara infinita e resa complicata dal caldo, si piazza terzo alle spalle di Quartararo e Zarco.

Al parco chiuso Miller si è detto soddisfatto: “Sono riuscito a stare bene in moto, c’era fiducia per questa gara. Non sono riuscito a partire benissimo, sul long lap sono quasi caduto e appena è andato ko Pecco ho avuto una reazione perché volevo restare in gara e ho spinto. Mi spiace per Bagnaia perché non ha davvero sbagliato nulla”.