MotoGP Germania, Zarco: "Sono sfinito, ottimo secondo posto"

19-06-2022 15:02

Il Gran Premio di Germania del Sachsenring di MotoGP è stato dominato dalla Yamaha di Fabio Quartararo, ma alle sue spalle la gara ha assunto dei connotati rosso Ducati. Al secondo e terzo posto, infatti, si piazzano le due desmosedici di Johann Zarco e Jack Miller, che hanno provato in tutti i modi a ricucire il gap dal francese.

Proprio Zarco, al parco chiuso, si è detto soddisfatto per il secondo posto conquistato: “È stata una gara molto difficile, me l’aspettavo. Sono stato molto aggressivo, appena Bagnaia è caduto ho provato a stare vicino a Quartararo e speravo di avere una chance. Non ci sono riuscito, ma il secondo posto è un bene. Gli ultimi giri sono stati davvero da incubo, sono sfinito”.