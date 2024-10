MotoGP Giappone, la gara perfetta di Bagnaia: "Ma così è stressante". Siparietto con Martin: "Arriviamo a zero"

Pecco Bagnaia domina il GP del Giappone e dopo la gara di Motegi commenta anche il duello, sempre serrato, con Jorge Martin per il titolo. E i due scherzano sull'argomento nel retropodio

Arrivati a quattro appuntamenti dal termine di questa stagione di MotoGP, possiamo ormai decretare senza tema di smentita che Francesco Bagnaia e Jorge Martin si confermano anche quest’anno i duellanti per il titolo. Questo l’esito di un GP del Giappone letteralmente dominato da Pecco e autore di un fine settimana pressoché impeccabile, ma con lo spagnolo a ruota.

E mentre i due potenziali disturbatori quali Marc Marquez ed Enea Bastianini sono sempre più ai margini della lotta per il titolo (se non fuori del tutto), la coppia di testa prosegue l’elastico in classifica portandosi ad uno scarto tra i due di dieci punti.

GP Giappone, Bagnaia: “Una gara complicata, ma il weekend è stato perfetto”

A Motegi Pecco si porta a casa praticamente tutto: Sprint, prima fila (seppur secondo alle spalle di Pedro Acosta) e gara. Ma Martin non è stato messo ko, visto che dall’undicesimo posto in griglia ha via via recuperato posizioni portandosi anche a meno di un secondo dall’eterno rivale, mentre il resto del gruppo era bello che distaccato.

Insomma, il campionato è una questione, anche in questa stagione, riservata a quei due. Bagnaia intanto ha letteralmente dominato il GP del Giappone, e a Sky Sport ha così analizzato la propria gara, definita “abbastanza complicata”: “Il passo è stato molto veloce, ma ho avuto delle difficoltà in frenata, perciò ho dovuto cambiare il modo di prendere le curve. Ma poi ho riaperto il gap e quando ho visto che nell’ultimo giro è aumentato mi sono tranquillizzato”.

Quindi il coronamento di un fine settimana “perfetto”: “Siamo riusciti ad ottenere il massimo del punteggio, dobbiamo andare avanti così – ha proseguito Pecco -. Non so quanto sia stato veloce il nostro passo rispetto a quello di due anni fa: l’anno scorso c’era una pista bagnata, ma secondo me abbiamo fatto dei progressi incredibili”.

“La lotta tra me è Martin è davvero stressante”

Quindi un commento sul duello per il titolo, ora che il pilota piemontese resta sì secondo in classifica, ma con uno scarto di dieci punti dal leader Martin: “La lotta tra me e Jorge è davvero stressante: basta un niente per guadagnare o perdere molti punti. Dieci sembrano pochi ma non è così. Perciò dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. C’è stato un piccolo intoppo in qualifica, ma per il resto è andato tutto alla perfezione”.

Martin si complimenta con Bagnaia e spiega perché non ha spinto negli ultimi giri

Autore di una notevole rimonta, a riprova delle sue doti in termini di velocità, Martin a Sky Sport ha spiegato il motivo per cui non ha affondato il colpo sul finale di gara: “A due giri dalla conclusione ho avuto uno spavento e ho preferito pensare a punti. Bagnaia ha gestito al meglio le gomme. Noi due ci stimoliamo a vicenda e questo ci motiva nel migliorarci costantemente”.

E ancora: “La prossima volta mi auguro di lottare più da vicino con Pecco, perché con una partenza più arretrata ho dovuto spingere di più e consumare di più le gomme, perciò ero al limite una volta che mi sono avvicinato a lui. Bagnaia comunque ha fatto una grandissima gara con un’ottima strategia. Mi spiace per l’errore nelle qualifiche”.

Il siparietto post gara: “Fammi arrivare a zero nel distacco in classifica”

Martin si è anche detto prontissimo a giocarsela sino alla fine con Pecco, foss’anche a pari punteggio nell’ultima gara della stagione. E a tal proposito subito dopo la gara, nel retropodio dove di solito i piloti scaricano l’adrenalina e si lasciano un po’ andare (alle volte un po’ troppo, citofonare Acosta a Mandalika), Bagnaia e Martin hanno scherzato con molto fair play riguardo la loro battaglia per il titolo.

Dopo le strette di mano, Pecco ha fatto notare al rivale il gap di dieci punti tra i due. Per poi proporre scherzosamente allo spagnolo di farlo arrivare ad un distacco di zero lunghezze in vista dell’ultima gara di Valencia. Al che Martin ha risposto prontamente: “Io firmo!”: come dire, sono sicuro delle mie potenzialità e pronto a giocarmela ad armi pari.