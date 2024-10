MotoGP diretta Gp Giappone: live Motegi, Bagnaia cerca il bis dopo la Sprint

Cronaca in diretta

Nemmeno il tempo di godersi l’ennesima vittoria nella Sprint, la terza di fila, che è tempo di scendere nuovamente in pista per Pecco Bagnaia a caccia di punti per la rimonta su Jorge Martin. La MotoGP torna in pista per il GP del Giappone, quintultimo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 J. Martin Ducati 372 2 F. Bagnaia Ducati 357 3 E. Bastianini Ducati 300 4 M. Marquez Ducati 295 5 P. Acosta KTM 181

Solo 15 punti dividono Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Questo dopo la vittoria di Pecco nella Sprint del Gran Premio del Giappone anche grazie alla caduta di Pedro Acosta lanciato verso la vittoria a 3 giri dalla fine. Bagnaia ha preceduto sul traguardo di Motegi, il compagno di Ducati Factory Enea Bastianini e Marc Marquez autori di un gran duello nel finale. Solo quarto Jorge Martin nonostante una gran partenza dall’11° piazza sulla griglia di partenza, davanti a Morbidelli e Di Giannantonio.

Nella gara lunga di oggi Acosta ci riproverà ancora dalla pole sempre con Bagnaia al suo fianco in prima fila, Bastianini ad aprire la seconda e Jorge Martin ancora dalla casella 11 appena dietro a Marc Marquez. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 7.00 di domenica 6 ottobre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Pedro Acosta 1:43.018

GasGas 2. Francesco Bagnaia 1:43.264

Ducati 3. Maverick Viñales 1:43.441

Aprilia 2ª fila 4. Enea Bastianini 1:43.539

Ducati 5. Brad Binder 1:43.661

KTM 6. Franco Morbidelli 1:43.828 Ducati 3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:43.998

Ducati 8. Marco Bezzecchi 1:44.073

Ducati 9. Marc Marquez 1:42.868

Ducati 4ª fila 10. Alex Marquez 1:44.263

Ducati 11. Jorge Martin 1:44.303

Ducati 12. Fabio Quartararo 1:44.497

Yamaha 5ª fila 13. Raul Fernandez 1:44.122

Aprilia 14. Jack Miller 1:44.193

KTM 15. Aleix Espargaró 1:44.202

Aprilia 6ª fila 16. Johann Zarco 1:44.302

Honda 17. Joan Mir 1:44.498

Honda 18. Augusto Fernandez 1:44.547

GasGas 7ª fila 19. Alex Rins 1:44.552

Yamaha 20. Luca Marini 1:44.648

Honda 21. Takaaki Nakagami 1:44.886

Honda 8ª fila 22. Lorenzo Savadori 1:45.422

Aprilia 23. Remy Gardner 1:45.594

Yamaha