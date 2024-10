MotoGP Motegi: un Bagnaia mostruoso rosicchia 5 punti su Martin, come cambia la classifica piloti

Ip del Giappone ha regalato l'ennesima perla di Pecco Bagnaia che avvicina ancora Jorge Martin, oggi secondo, nella classifica piloti MotoGP

Un vero campione del mondo che punta al tris. Francesco Bagnaia ha fatto un vero e proprio capolavoro nel Gran Premio del Giappone. Come piace a lui, va in testa allo start bruciando ancora Pedro Acosta e poi mantiene la testa della corsa dal primo all’ultimo giro. Nulla ha potuto Jorge Martin che ci ha provato ma si è dovuto arrendere allo strapotere di Pecco che gli rosicchia altri punti nella classifica mondiale piloti!

Gp Giappone, la chiave: che ritmo Pecco Bagnaia!

La chiave della gara è stata Pecco Bagnaia. Inutile girarci intorno. Il pilota torinese ha dimostrato ancora una volta di essere un campione, impeccabile in questa trasferta giapponese in cui ha fatto doppietta portando a casa Sprint e gara. A Martin non è rimasto altro che incassare la sconfitta e limitare i danni dopo una qualifica da incubo.

Stagione incredibile finora per Bagnaia che ha centrato la 26° vittoria in MotoGP, ottavo successo quest’anno anche se condizionato da più di qualche caduta, da qui il fatto che sia ancora dietro Martin in classifica nonostante i tanti successi nella Sprint e in gara. Per Pecco è anche la prima vittoria a Motegi. il 15° circuito in cui vince il torinese.

La nuova classifica mondiale piloti dopo la Sprint in Giappone

1 J. Martin Ducati 392 2 F. Bagnaia Ducati 382 3 E. Bastianini Ducati 313 4 M. Marquez Ducati 311 5 B. Binder KTM 183

MotoGP, prossima tappa: si va in Australia!

Dopo queste due trasferte orientali in Indonesia e Giappone, con tanto di back to back to back contando anche Misano tre settimane fa, finalmente un week end di pausa per la MotoGP. Dopo il Giappone, il Circus della MotoGP farà tappa in Australia, Thailandia, Malesia e chiuderà a Valencia.

