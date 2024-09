MotoGP pagelle Aragon: Marc Marquez stratosferico, il fratello Alex inguaia Bagnaia. Nuova classifica piloti

Con lo "zero" al Gp di Aragon causato da Alex Marquez e un pauroso incidente Pecco Bagnaia vede allungare Martin nel mondiale piloti, grande gara di Marc Marquez

Da una parte il trionfo di Marc Marquez che dopo la vittoria nella Sprint di ieri ha concesso il bis nel Gran Premio di Aragon, alla stessa maniera dominando dal via fino all’ultimo metro, senza “se” e senza “ma”. Dall’altra parte lo spavento e la disperazione di Francesco Bagnaia che dopo un week end difficilissimo vede mandare in frantumi la sua rimonta da podio dopo l’incidente pauroso con Alex Marquez. Nel messo la costanza di Jorge Martin che si prende il 2° posto e allunga nel mondiale piloti su Pecco.

Gp Germania pagelle: Bagnaia costringe Martin all’errore

Jorge Martin 8 : non può vincere, lo capisce e si mette di buona lena a fare incetta di punti per il campionato visto il week end complicato di Pecco Bagnaia. Nella versione “calcolatore” non sfigura e si riprendere la leadership del Mondiale.

: non può vincere, lo capisce e si mette di buona lena a fare incetta di punti per il campionato visto il week end complicato di Pecco Bagnaia. Nella versione “calcolatore” non sfigura e si riprendere la leadership del Mondiale. Francesco Bagnaia 4 : fine settimana da buttare e da dimenticare iniziato male e finito peggio per Pecco che dopo mille problemi si è visto passare sopra, nel vero senso della parola, la Ducati di Alex Marquez. Miracolato

: fine settimana da buttare e da dimenticare iniziato male e finito peggio per Pecco che dopo mille problemi si è visto passare sopra, nel vero senso della parola, la Ducati di Alex Marquez. Miracolato Enea Bastianini 5 : Silverstone aveva illuso che la “Bestia” potesse addirittura tornare in corsa per il titolo ma almeno giocarsela con Marquez per il terzo posto, con Bagnaia che fatica, lui va alla deriva già dalle qualifiche.

: Silverstone aveva illuso che la “Bestia” potesse addirittura tornare in corsa per il titolo ma almeno giocarsela con Marquez per il terzo posto, con Bagnaia che fatica, lui va alla deriva già dalle qualifiche. Marc Marquez 10 e lode: di un altro pianeta in questi tre giorni, ha dominato prove, qualifiche, Sprint e gara, forse anche lo scopone scientifico organizzato tra sabato e domenica per ammazzare il tempo. Aragon per lui è come correre nel salotto di casa, ma sicuramente il vero Marc è tornato e l’anno prossimo sarà da titolo.

di un altro pianeta in questi tre giorni, ha dominato prove, qualifiche, Sprint e gara, forse anche lo scopone scientifico organizzato tra sabato e domenica per ammazzare il tempo. Aragon per lui è come correre nel salotto di casa, ma sicuramente il vero Marc è tornato e l’anno prossimo sarà da titolo. Alex Marquez 3: se sbagli e hai il fiato sul collo dell’avversario non è una buona idea tenere giù il gas in curva, anche se sei all’interno. Insomma un rischio poco calcolato visto che mancava tanto e Bagnaia ne aveva decisamente di più.

La nuova classifica mondiale piloti MotoGP dopo Aragon

Pos. Pilota Moto Punti 1 J. Martin Ducati 299 2 F. Bagnaia Ducati 276 3 M. Marquez Ducati 229 4 E. Bastianini Ducati 228 5 P. Acosta GasGas 148

MotoGP: prossima tappa doppio Misano

Non conosce sosta il MotoMondiale che ora arriva in Italia per starci due volte, entrambe le volte a Misano, già nel prossimo week end per il Gran Premio di San Marino che poi sarà bissato due settimane dopo al posto del Gp di India/Kazakistan più volte rimandati e poi cancellati e sostituiti.