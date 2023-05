MotoGP, GP di Francia a Le Mans: tutti gli orari e dove vederlo in tv e streaming su Sky e TV8

Torna lo spettacolo della MotoGP con il GP di Francia, 5° appuntamento del Mondiale. Bagnaia cerca la fuga Mondiale. Dove seguirlo in TV e streming

12-05-2023 10:15

Torna la MotoGP con il quinto appuntamento del Mondiale. Questo weekend si corre il GP di Francia nello storico circuito di Le Mans. Si ricomincia con Pecco Bagnaia leader della classifica piloti. Da evidenziare il ritorno in pista di Marc Marquez.

MotoGP, GP di Francia, Bagnaia vuole allungare sugli avversari

Dopo essere tornato alla vittoria al GP di Francia a Jerez de la Frontera, Pecco Bagnaia è tornato in vetta alla classifica del Mondiale di MotoGP. L’obiettivo del Campione del Mondo in carica è provare a ripetersi a Le Mans e provare la prima, vera fuga.

Riflettori puntati su Marc Marquez che, risolti i propri problemi fisici, torna finalmente in pista con la voglia di attaccare sin dal primo giro.

MotoGP, GP di Francia: le caratteristiche del circuito di Le Mans



Il circuito di Le Mans è uno dei più storici del Motomondiale. Si tratta di una pista decisamente impegnativa. Inaugurato nel lontano 1966, misura esattamente 4.185 metri. Prevede un lunghissimo rettilineo (674,1 metri). In totale, ci sono 14 curve, di cui nove a destra. Diverse le staccate importanti e dal tasso tecnico elevato.

Jorge Lorenzo è il pilota con più vittorie conseguite a Le Mans: cinque. Pecco Bagnaia detiene il record sul tracciato (1’31″778). Lo scorso anno la vittoria è andata a Enea Bastianini.

MotoGP, GP di Francia a Le Mans: gli orari e dove vederlo in TV

Per quanto riguarda il GP di Francia, a Le Mans, si parte il venerdì con le Libere 1 alle 8.55 e le Libere 2 alle 13.15. Il sabato Libere 3 alle 8.35 e Qualifiche fissate per le 10.45. Sprint Race alle 14.55. Gara MotoGP in programma alle 14 di domenica. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno.

Venerdì 12 maggio



Ore 8.55: prove libere 1 Moto 3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto 2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15: prove libere 2 Moto 3

Ore 14: prove libere 2 Moto 2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 13 maggio



Ore 8.35: prove libere 3 Moto 3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto 2

Ore 10.05: prove libere MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.45: qualifiche Moto 3

Ore 13.40: qualifiche Moto 2

Ore 14.55: Sprint Race

Domenica 14 maggio

Ore 11: gara Moto 3

Ore 12.15: gara Moto 2

Ore 14: gara MotoGP

Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su Tv8: consulta la GUIDA TV per conoscere gli orari.