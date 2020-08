MotoGP, GP di Stiria: il resoconto della gara

Tutto pronto per la quinta gara di MotoGP del Mondiale 2020, siamo nuovamente a Spielberg, in Austria nel circuito Red Bull Ring con Pol Espargaro in sella alla KTM in pole position.13:47

Moto in pista, giro di ricognizione e pronti per il via!13:58

GIRO 17: Caduta per Vinales. Problema tecnico per la Yamaha dello spagnolo che va a schiantarsi sulle barriere alla curva 1 e prende fuoco. Lo spagnolo è riuscito a scendere al volo dalla moto che non frenava. BANDIERA ROSSA! GARA FERMATA!14:33

GIRO 20: Nakagami è scivolato in settima posizione. Il giapponese, dopo la ripartenza, non riesce ad imprimere un buon ritmo alla sua gara.15:06

GIRO 24: Dovizioso, sfruttando un errore di Mir, sale in quarta posizione. Il pilota della Ducati non è molto distante dal terzetto di testa.15:18

PRE GARA

La KTM, ormai, non può più essere considerata una sorpresa. Dopo la vittoria nel GP della Repubblica Ceca di due settimane fa e il quarto posto nel GP della scorsa settimana (in entrambe le occasioni con il sudafricano Binder), trova la pole position nel Gran Premio di Stiria con Pol Espargaró. Il pilota spagnolo, a lungo in testa nella gara della scorsa settimana, vuole trovare la prima vittoria della carriera in MotoGP e, viste le performance della moto, sembra avere tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo in questo quinto appuntamento del calendario della MotoGP.

Completano la prima fila della griglia il giapponese Nakagami sulla “rediviva” Honda e lo spagnolo Mir sulla Suzuki ufficiale. Le posizioni dalla quarta alla sesta posizione sono invece occupate da Miller su Ducati, Vinales sulla Yamaha ufficiale e Rins su Suzuki. Come accade da diversi Gran Premi, nelle prime cinque posizioni della griglia troviamo altrettanti costruttori, segno che quest’anno il motomondiale è più aperto che mai. Il francese Quartararo, leader della classifica piloti, occupa la nona posizione (a meno di tre decisimi dal primo, comunque).

Non benissimo gli italiani. L’unico a qualificarsi per la fase finale delle qualifiche è stato Andrea Dovizioso, ottavo alla fine delle prove. Un risultato agrodolce, per il pilota emiliano, vincitore la scorsa settimana sullo stesso circuito austriaco. Ancora più indietro gli altri centauri italiani: Morbidelli e Petrucci partiranno dalla quarta fila in decima e undicesima posizione; Rossi e Pirro sono nella fila successiva, in quattordicesima e quindicesima posizione.

MotoGP, la griglia di partenza del GP di Stiria in Austria

Pol Espargaró Takaaki Nakagami Joan Mir Jack Miller Maverick Viñales Alex Rins Miguel Oliveira Andrea Dovizioso Fabio Quartararo Franco Morbidelli Danilo Petrucci Iker Lecuona Brad Binder Valentino Rossi Michele Pirro Alex Marquez Cal Crutchlow Bradley Smith Aleix Espargaró Stefan Bradl Esteve Rabat Johann Zarco

