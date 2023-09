MotoGP Giappone, prove libere: fa tutto Martin, miglior tempo con caduta in fp1. Bezzecchi 3°, Bagnaia 4°

Jorge Martin miglior tempo (e una caduta) nel primo turno di prove libere del Gran Premio del Giappone di MotoGP sulla pista di Motegi: Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia inseguono al 3° e 4° posto. Alle 8 la free practice valida come prequalifiche

Ultimo aggiornamento 29-09-2023 07:46

Subito nel segno di Jorge Martin le prime prove libere del GP del Giappone, quattordicesimo appuntamento del mondiale MotoGP 2023. Sulla pista di Motegi lo spagnolo con la sua Ducati Pramac è stato protagonista assoluto delle fp1 in cui ha piazzato sì il miglior tempo ma ha anche assaggiato l’asfalto e la ghiaia della pista nipponica cadendo senza conseguenza alla curva 3.

Alle sue spalle un sorprendente Raul Fernandez (unico a usare però la gomma soft) e poi gli altri duellanti per il titolo: Marco Bezzecchi (Mooney VR46) è terzo mentre il leader della classifica, Francesco Bagnaia è 4° su Ducati ufficiale. Alle 8 la seconda sessione di prove, decisive per stabilire l’elenco dei 10 piloti che accedono direttamente in Q2.

MotoGP, Gran Premio Giappone: Martin subito veloce a Motegi

Primato con caduta per Jorge Martin nelle prime prove libere del GP del Giappone. Sulla pista di Motegi lo spagnolo con la sua Ducati Pramac, in grande rimonta, a -13 da Bagnaia nel Mondiale MotoGP, è stato il più veloce nelle prove libere 1 girando in 1:45.192. A sorpresa alle sue spalle Augusto Fernandez con la KTM Gas Gas (+0.138) con tanto di gomma soft nel finale, unico a usarla. Marco Bezzecchi firma il terzo tempo (+0.318) con Pecco Bagnaia al quarto posto staccato di +0.439 da Martin.

Just pushing a bit too hard into Turn 3! 🛑@88jorgemartin has an annoying little tip over in the gravel! 💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/c4mHgGm4pJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2023

Martin è andato lungo in curva 3 scivolando, nessun problema comunque per il pilota del team Pramac, rientrato al box in scooter. Continuando a scorrere i tempi delle fp1, Joan Mir 5° conferma i progressi della Honda, davanti a Brad Binder con la KTM. Nella top ten si piazzano anche Maverick Vinales con l’Aprilia, Jack Miller con la KTM, Fabio Quartararo con la Yamaha e Raul Fernandez con l’Aprilia del team privato RNF, Alex Rins, al rientro dopo la frattura di tibia e perone della gamba destra, ha chiuso in ultima posizione.

GP Giappone MotoGP: i tempi delle fp1 a Motegi