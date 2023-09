MotoGP, caso Jorge Martin: il malore e la tuta aperta, perchè non è stato penalizzato. Il precedente di Quartararo

Corre veloce il Mondiale MotoGP. Nemmeno il tempo di archiviare la splendida vittoria di Bezzecchi in India, il campionato riaperto dopo la caduta di Bagnaia e la rincorsa di Martin al titolo di Pecco, che il paddock del Motomondiale è già ripartito in direzione Motegi dove già da venerdì inizia il week end del Gran Premio del Giappone.

Oltre a tutti gli argomenti sul duello, a questo punto “triello” per il Mondiale MotoGp 2023, a tenere banco è ancora la vicenda relativa alla tuta aperta di Jorge Martin. Un caso che sta facendo discutere specie in relazione a quanto successo a Fabio Quartararo, penalizzato due anni fa a Barcellona per una situazione simile. Perchè due pesi e due misure? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Buddh International Circuit, domenica scorsa, siamo alle ultime battute del primo Gran Premio di India della storia del MotoMondiale. Davanti c’è Marco Bezzecchi lanciatissimo verso la vittoria. Alle sue spalle è appena caduto Pecco Bagnaia il leader del Mondiale. Secondo è salito il suo diretto inseguitore, Jorge Martin.

Multitasking Martinator! 🦾 @88jorgemartin was riding with his leathers open but luckily he managed to zip them up without losing any position! 🤯 #IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/wNMLvfyU8K



Il pilota del team Pramac ha la ghiotta occasione di riavvicinare Bagnaia in vetta alla classifica piloti dal basso del suo “zero” in India ma deve guardarsi dall’arrivo di un finalmente pimpante Fabio Quartararo su una rediviva Yamaha. Ad un certo punto dalle inquadratura del camera car nel cupolino della sua Ducati si nota la tuta di Martin incredibilmente aperta. Lo spagnolo nel giro di qualche curva riesce nell’impresa di tirare su la zip, richiudere alla bene e meglio la tuta, e nonostante la disidratazione in atto, difendersi dagli attacchi finali di Quartararo.

Sorts his leathers issue ✅

Goes wide 😱

Overtakes @FabioQ20 at very last to re-take 2nd! ⚔️

No energy left in @88jorgemartin! What an effort 🥈🥵#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/3e4QIgdtiW

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2023