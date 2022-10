22-10-2022 10:07

Si sono da poco concluse le qualifiche del GP Malesia, a Sepang, penultimo appuntamento della stagione 2022. A partire in pole, Jorge Martin (Ducati), seguito da Enea Bastianini (Ducati) e dallo spagnolo Marc Marquez (Honda).

MotoGP, GP Malesia: in Q1 sei nomi per due posti in Q2

Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Jack Miller, Johann Zarco, Brad Binder e Miguel Oliveira. Questi i nomi dei piloti che sono stati costretti ad impegnarsi nella fase di qualifica preliminare a causa di cadute imprevista e bandiere gialle al termine della FP3. Sei protagonisti per aggiudicarsi due posti a disposizione per il Q2 ed evitare di partire dalla quinta fila. Bagnaia e Marquez avanzano tranquillamente. Si segnala una rovinosa caduta di Miller, senza conseguenza particolari.

MotoGP, GP Malesia: nella Q2 Martin conquista la pole

Nella lotta per la prima posizione è Jorge Martin a partire in pole position, realizzando un tempo eccezionale (al di sotto del muro dei 1.58), fermando il cronometro con un clamoroso 1’57”790. Partirà davanti a un ottimo Enea Bastianini e a Marc Marquez. Bagnaia, invece, si rende la giornata pericolosa finendo sulla ghiaia per due volte (la prima in FP3). L’italiano scatterà nono, davanti ai rivali per la corsa al titolo iridato Aleix Espargarò (anch’esso caduto) e Fabio Quartararo non pervenuto.

MotoGP, GP Malesia: griglia di partenza

1. MARTIN Jorge (Ducati)

2. BASTIANINI Enea (Ducati)

3. MARQUEZ Marc (Honda)

4. BEZZECCHI Marco (Ducati)

5. RINS Alex (Suzuki)

6. MARINI Luca (Ducati)

7. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

8. VIÑALES Maverick (Aprilia)

9. BAGNAIA Francesco (Ducati)

10. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

11. MIR Joan (Suzuki)

12. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

13. BINDER Brad (Ktm)

14. MILLER Jack (Ducati)

15. CRUTCHLOW Cal (Yamaha)

16. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

17. ESPARGARO’ Pol (Honda)

18. ZARCO Johann (Ducati)

19. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

20. GARDNER Remy (Ktm)

21. MARQUEZ Alex (Honda)

22. FERNANDEZ Raul (Ktm)

23. NAGASHIMA Tetsuta (Honda)

24. BINDER Darryn (Yamaha)