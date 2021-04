MotoGP, il Gran Premio del Portogallo in Diretta Live

GIRO 4. Sta faticando Marquez, ora in nona posizione, in vetta Rins all'attacco di Zarco, resiste il francese.14:06

Piloti in pista e tutto pronto per il warm up: mancano pochi minuti all'inizio di questo Gran Premio di Portogallo di MotoGP.13:56

Bellissimo minuto di silenzio per Fausto Gresini, in contemporanea anche da Imola dove si andrá a svolgere il Gran Premio di Formula 1.13:43

25 giri in questo Gran Premio di Portogallo, in un circuito molto veloce e che vedrá sicuramente una bella battaglia per la vetta: sfida a cui vuole iscriversi anche Valentino Rossi, che partirá peró dalla diciasettesima posizione.13:30

PRE GARA

Tutto pronto per il Gran Premio del Portogallo, prima tappa europea della stagione dopo il doppio impegno in Qatar. Circuito impegnativo quello di Portimao, caratterizzato da suggestivi sali-scendi, curve cieche e un rettilineo lungo quasi un chilometro. Peculiarità che metteranno a dura prova le gomme, che qui si consumano soprattutto sulla spalla destra, senza contare il rischio pioggia che potrebbe dar vita ad una vera e propria gara ad eliminazione.

Questo sarà anche il gran premio che verrà ricordato per il ritorno alle corse di Marc Marquez dopo il lungo infortunio. In molti lo candidano addirittura per il podio già qui, d’altronde l’otto volte iridato ci ha abituati spesso a clamorosi colpi di scena quando è in sella alla sua Honda. Da seguire con attenzione anche la gara di Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati sabato aveva conquistato una pole pazzesca, ma il tempo è stato cancellato perché ottenuto in un giro sotto regime di bandiere gialle. Provvedimento che lo costringerà addirittura a partire dall’undicesima casella, quindi occhi puntati sul suo tentativo di rimonta!

Di seguito la griglia di partenza ufficiale.

PRIMA FILA

(1) Quartararo – (2) Rins – (3) Zarco

SECONDA FILA

(4) Miller – (5) Morbidelli – (6) M.Marquez

TERZA FILA

(7) A.Espargaro – (8) Marini – (9) Mir

QUARTA FILA

(10) Oliveira – (11) Bagnaia – (12) Vinales

QUINTA FILA

(13) A.Marquez – (14) P.Espargaro – (15) Binder

SESTA FILA

(16) Bastianini – (17) Rossi – (18) Petrucci

SETTIMA FILA

(19) Lecuona – (20) Savadori – (21) Nakagami

