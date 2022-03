MotoGP, il gran premio del Qatar in diretta-live

PRE GARA

Tutto pronto per la prima gara del Mondiale MotoGP 2022, il Motomondiale post Valentino Rossi è già cominciato alla grande per l’Italia con la vittoria di Migno in Moto3 sul circuito di Losail del GP del Qatar. Ed è iniziato bene anche nella classe regina con una Ducati che partirà in pole position. Quella Pramac di Jorge Martìn davanti ad un sorprendente Bastianini e alla Honda di Marc Marquez. Seconda fila per la Ducati di Miller davanti ad Aleix e Pol Espargarò, mentre quella di Francesco Bagnaia non va oltre il nono tempo della sessione di qualifica piazzandosi in terza fila in compagnia di Brad Binder e Joan Mir.

Non inizia benissimo la stagione del campione in carica. Fabio Quartararo in difficoltà con la sua Yamaha M1 è 11° in griglia di partenza dietro alla Suzuki di Rins e davanti al compagno di box Morbidelli. Tra gli altri: partirà 13° Zarco, 15° il rookie Marco Bezzecchi. Gli altri italiani: Marini, Dovizioso e Di Giannantonio, si piazzano 17°, 20° e 21°.

La griglia di partenza del GP Qatar

1) Jorge Martin 01’53.0110

2) Enea Bastianini 01’53.1580

3) Marc Marquez 01’53.2830

4) Jack Miller 01’53.2980

5) Aleix Espargaro‘ 01’53.3190

6 Pol Espargaro‘ 01’53.3460

7) Brad Binder 01’53.3500

8) Joan Mir 01’53.4070

9) Francesco Bagnaia 01’53.4110

10) Alex Rins 01’53.4810

11) Fabio Quartararo 01’53.6350

12) Franco Morbidelli 01’53.9820

13) Johann Zarco 01’53.7800

14) Miguel Oliveira 01’53.8190

15) Marco Bezzecchi 01’53.9150

16) Takaaki Nakagami 01’54.0380

17) Luca Marini 01’54.2220

18) Alex Marquez 01’54.2240

19) Maverick Vinales 01’54.2280

20) Andrea Dovizioso 01’54.2440

21) Fabio Di Giannantonio 01’54.2760

22) Remy Gardner 01’54.3780

23) Raul Fernandez 01’54.8890

24) Darryn Binder 01’56.0110

