MotoGP, Gp Qatar: Martin scatenato vince la Sprint, Bagnaia solo 5° e adesso Jorge fa paura a -7

E adesso sono solo 7 punti a dividere Martin da Bagnaia! Questo dopo che Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar. Scatenato Martinator che ha superato in un sol giro in avvio Luca Marini e Alex Marquez resistendo nel finale agli attacchi di un ispiratissimo Fabio Diggiannantonio splendido 2° così come lo stesso Marini salito sul podio.

Solo 5° Francesco Bagnaia, mai in palla nella gara breve oggi, alle spalle anche di Alex Marquez. Adesso sono solo 7 i punti di vantaggio di Pecco sullo spagnolo. Decade la possibilità per l’italiano di vincere matematicamente il titolo in Qatar domani. E alla fine del Mondiale mancano la gara di domani a Losail e poi la Sprint e il GP di Valencia settimana prossima.

Gran Premio del Qatar, la Sprint Race. Al via scatta forte dalla pole Luca Marini e si porta dietro Alex Marquez. Alle loro spalle scintille tra Martin e Bagnaia che si contendono il podio e soprattutto il Mondiale. Spettatore interessato un Diggiannantonio in palla che approfitta del duello per passare Pecco in staccata. Il tutto dopo che proprio nelle primissime curve una maxi caduta ha tolto di mezzo in un amen Bastianini, Oliveira, Aleix Espargaro.

Davanti Alex Marquez e Marini se le danno di santa ragione tra sorpassi e controsorpassi, Poi però sale in cattedra Martin che diventa Martinator: in un giro passa prima Alex Marquez e poi Marini e si mette in testa mentre Bagnaia fatica al 5° posto. Anche Diggia è scatenato, passa anche lui gli ex primi della classe e sale al 2° posto.

Nel finale Diggiannantonio ricuce il gap da Martin dopo una sbavatura dello spagnolo ma non riesce a passarlo, ne ha troppo Martinator che allunga nell’ultimo giro e si prende una meritata ennesima Sprint Race del suo travolgente finale di stagione. Diggia e Marini completano il podio davanti ad Alex Marquez. Quasi anonimo 5° posto per Bagnaia che riesce perlomeno a limitare i danni evitando gli attacchi di Vinales. Completano la zona punti Binder e Quartararo.