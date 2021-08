MotoGP, GP Stiria, Bagnaia: "Contento della prima fila"

Queste le parole ai microfoni di Sky Sport del torinese della Ducati Francesco Bagnaia al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria classe MotoGP, nelle quali si è piazzato secondo: “Il traverso? Sembrava esattamente come quando frenavo in Moto2 alla curva 4. Quando freni totalmente al limite il posteriore tende a muoversi ed è una cosa che a me aiuta molto. Mi aiuta a farla girare e farla entrare in curva, in quella curva lì è quasi fondamentale per come guido io. Era al limite ma era sotto controllo. Sono molto contento della prima fila. L’inizio del weekend non è stato facile. Qui non ho corso lo scorso anno e questo è un tracciato particolare. Impiccarsi per la staccata non serve, devi portare velocità fuori dalla curva. Non avendoci corso e non avendo dati su questa moto ho dovuto usare i dati di elettronica di Jack Miller, ma non mi ci trovavo, perché usiamo due freni motore completamente diversi. Ma abbiamo fatto passi in avanti nelle PL3 e nelle PL4”.

OMNISPORT | 07-08-2021 18:03