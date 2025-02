MotoGP, Gp Thailandia: Marquez davanti a tutti, Alex beffa Marc. Bagnaia eliminato si infuria con Morbidelli

Doppietta dei fratelli Marquez nelle prequalifiche del Gran Premio di Thailandia. Il primo riscontro in pista a Buriram ha riservato qualche conferma e alcune sorprese. In casa Ducati, Marc Marquez si conferma in formissima e in piena sintonia con la Ducati. Primo nelle libere del mattino (alba in Italia) ha dominato le prequalifiche che hanno promosso i primi 10 in Q2 domani.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A completare la festa in famiglia il primato del fratello Alex Marquez con la Ducati del Team Gresini che proprio all’ultimo time attack ha beffato Marc che però si era già accontentato del tempo fatto in precedenza e non ha tirato più di tanto. Al 3° posto la Ktm di Pedro Acosta, 4° Bezzecchi con l’Aprilia orfana del campione del mondo Jorge Martin e 5° Morbidelli con la Ducati del Team VR46.