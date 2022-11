06-11-2022 14:43

Pecco Bagnaia è campione del mondo della MotoGP 2022. Il pilota italiano, sulla Ducati, trionfa nel campionato arrivando 9° nel corso del GP della Comunità Valenciana.

Vince Alex Rins nel GP d’addio della Suzuki, Quartararo fa una bella gara e arriva quanto (a Bagnaia sarebbe bastato arrivare 14° in caso di successo del Diablo).

Gioia infinita per Pecco, protagonista di una stagione stratosferica, di una rimonta su Quartararo da oltre 100 punti nel corso della seconda parte dell’anno. Dopo i problemi iniziali anche la Ducati ha fatto un passo avanti notevolissimo, generando una coppia davvero pazzesca. Bagnaia è Campione del Mondo della MotoGP, con un’accoppiata moto/pilota italiana che non avveniva dagli anni ’70, dai tempi dell’Agusta di Giacomo Agostini.

La Ducati torna a vince dopo Stoner, Italia dopo 13 anni da Valentino

La vittoria di Pecco Bagnaia riporta l’Italia sul tetto del mondo della MotoGP dopo tantissimo tempo, e precisamente dal 2009, quando Valentino Rossi, presente oggi nel paddock per supportare il proprio allievo, vinceva a Valencia con la Yamaha M1.

Giornata importante anche per la Ducati, che torna a vincere un titolo Mondiale in MotoGP 15 anni dopo il successo del fenomeno australiano Casey Stoner nel 2007, una stagione incredibile per la potenza di quella Desmosedici e per la capacità di Stoner di guidarla in quel modo.

Inoltre, fatto anche più bello ed emozionante, il campionato del mondo della MotoGP torna ad avere un campione italiano su una moto italiana a 50 anni di distanza dall’ultima volta. Era il 1972 e Giacomo Agostini vinceva il titolo dell’allora 500 su MV Agusta

GP Valencia: vince Rins, ottime Pramac e KTM

A causa di Bagnaia, passa un po’ in secondo piano la meravigliosa gara dello spagnolo Alex Rins, che vince nell’ultima gara della Suzuki nel Motomondiale. Dopo i prossimi test che ci saranno tra pochi giorni, la moto blu andrà, al momento almeno, in pensione e uscirà dal Motomondiale.

Grandissima prova di Rins ma grandissima gara anche di Brad Binder, a detta di tutto uno dei piloti più talentosi del paddock, che in KTM arriva secondo a 4 decimi ma compiendo sorpassi clamorosi. Terza posizione per Jorge Martin che, scattato dalla prima posizione in griglia, riesce almeno a conservare il podio.

Caduti Marquez e Miller (senza conseguenze) Quartararo arriva 4°. Al Diablo vanno fatti tantissimi complimenti per aver mantenuto aperto un campionato anche avendo a disposizione una moto molto inferiore rispetto alla Ducati. Quinto Oliveira, poi Mir, Luca Marini, Bastianini, appunto Bagnaia 9° e Morbidelli con l’altra Yamaha.

MotoGP, classifica finale Valencia e classifica piloti

Questo l’ordine di arrivo finale del GP di Valencia:

1 A. RINS 41:22.250

2 B. BINDER +0.396

3 J. MARTIN +1.059

4 F. QUARTARARO +1.911

5 M. OLIVEIRA +7.122

6 J. MIR +7.735

7 L. MARINI +8.524

8 E. BASTIANINI +12.038

9 F. BAGNAIA +14.441

10 F. MORBIDELLI +14.676

Questa la classifica piloti finale dopo il GP di Valencia:

1 Francesco Bagnaia Ducati 265

2 Fabio Quartararo Yamaha 248

3 Enea Bastianini Ducati 219

4 Aleix Espargarò Aprilia 212

5 Jack Miller Ducati 189

6 Brad Binder KTM 188

7 Alex Rins Suzuki 173

8 Johann Zarco Ducati 166

9 Jorge Martin Ducati 152

10 Miguel Oliveira KTM 148

11 Maverick Viñales Aprilia 122

12 Luca Marini Ducati 120

13 Marc Marquez Honda 113

14 Marco Bezzecchi Ducati 111

15 Joan Mir Suzuki 87

16 Pol Espargaró Honda 56

17 Alex Marquez Honda 50

18 Takaaki Nakagami Honda 48

19 Franco Morbidelli Yamaha 37

20 Fabio Di Giannantonio Ducati 24

21 Andrea Dovizioso Yamaha 15

22 Raul Fernandez Yamaha 14

23 Remy Gardner KTM 12

24 Darryn Binder Yamaha 12

25 Cal Crutchlow Yamaha 10

26 Stefan Bradl Honda 2

27 Lorenzo Savadori Aprilia 0