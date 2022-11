MotoGp, Marc Marquez: "Voglio giocarmela"

04-11-2022 21:21

Il centauro della Honda Marc Marquez, caduto due volte nelle prove libere di MotoGp a Valencia, è molto carico in vista delle prove ufficiali e della gara: “Ho deciso di prendermi qualche rischio, ma se spingo oltre il limite della moto cado, soprattuto per via dell’anteriore”, sono le parole a Sky.

“Voglio giocarmela in questa gara, se vuoi fare l’ultimo passo, per togliere quei due decimi che ti separano dagli altri, bisogna rischiare. Il braccio? La spalla lavora molto meglio rispetto ad Aragon e ciò significa che l’obiettivo di tornare come prima è sempre più vicino”.