MotoGP, Gran Premio di Aragon: la diretta live

Tutto pronto per la decima gara di MotoGP del Mondiale 2020, siamo ad Alcaniz, in Spagna nel circuito del Motor de Aragon con Fabio Quartararo in sella alla Yamaha del team Petronas in pole position.14:50

Moto in pista, giro di ricognizione e pronti per il via!14:58

GIRO 17: Marquez e Mir battagliano per il secondo posto. Dietro, Quartararo è scivolato in diciassettesima posizione.15:33

PRE GARA

Neanche la brutta caduta rimediata nel corso delle terze prove libere è riuscita a fermare Fabio Quartararo. Dopo aver inanellato qualche prestazione negativa nelle gare passate, “El Diablo” conquista un’insperata pole nel Gran Premio di Aragon, decima prova del calendario del Motomondiale della MotoGP. Il pilota francese precede di un battito di ciglia (46 millesimi) un altro portacolori Yamaha. Alle sue spalle troviamo infatti Maverik Vinales, mentre la prima fila è chiusa da Cal Crutchlow in sella alla Honda clienti.

Il primo degli italiani è Franco Morbidelli che, dalla quarta piazzola della griglia, proverà a insidiare la testa della corsa sin dalle primissime curve. Partiranno dalla quinta e sesta posizione Jack Miller (pilota Ducati) e Jon Mir (in sella alla Suzuki) che, nonostante i sei decimi rimediati in prova, vuole (e deve) provare a insidiare Fabio Quartararo. Il centauro spagnolo, infatti, è il secondo in classifica generale e non può permettersi passi falsi a questo punto della stagione.

Male gli altri italiani. Danilo Petrucci occupa l’ottava posizione, mentre Andrea Dovizioso non riesce a passare il taglio del Q1 e deve accontentarsi della tredicesima posizione. Qualifica pessima per lui, che coltiva ancora ambizioni di vittoria del Motomondiale. Francesco Bagnaia, fresco di promozione al team Ducati ufficiale, è addirittura diciassettesimo. Valentino Rossi, come noto, è fermo ai box a causa del Coronavirus.

Griglia di partenza del GP di Aragona di MotoGP

Fabio Quartararo; Maverick Vinales; Cal Crutchlow; Fabio Morbidelli; Jack Miller Joan Mir Takaaki Nakagami Danilo Petrucci Aleix Espargarò Alex Rins Alex Marquez Pol Espargarò Andrea Dovizioso Brad Binder Iker Lecuona Johann Zarco Francesco Bagnaia Miguel Oliveira Bradley Smith Tito Rabat Stefan Bradl

