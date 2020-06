MotoGp, ecco il calendario 2020: doppio Gp a Misano

Doppio appuntamento per la MotoGp, a settembre, a Misano Adriatico. A fianco del tradizionale Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, confermato anche quest’anno, nasce il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini, per nove giorni all’insegna della velocità sulle due ruote. Lo riporta l’Ansa.

La prima gara è in programma il secondo fine settimana di settembre, nel week end dell’11-13 settembre, e subito dopo, in quello del 18-20 settembre, debutterà il nuovo Gran Premio. Lo ha reso noto la Dorna, che ha diffuso il calendario 2020, stravolto dopo la pandemia: Marc Marquez, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e company inizieranno e finiranno la rassegna iridata in Spagna. Il via a Jerez il 19 luglio, conclusione a Valencia il 15 novembre.

Ben 5 i doppi appuntamenti nel calendario: tre in Spagna, a Jerez, Aragon e Valencia, poi Misano e Zelweg in Austria. Il Gran Premio d’Italia, in programma tradizionalmente al Mugello, era stato ufficialmente annullato nei giorni scorsi.

Il calendario:

19 luglio: Jerez (Gp Spagna)

26 luglio: Jerez (Gp Andalusia)

9 agosto: Brno (Gp Rep. Ceca)

16 agosto: Zelweg (Gp Austria)

23 agosto: Zelweg (Gp Stiria)

13 settembre: Misano (Gp San Marino)

20 settembre: Misano (Gp Emilia Romagna)

27 settembre: Montmelo (Spagna)

11 ottobre: Le Mans (Francia)

18 ottobre: Aragon (Gp Aragon)

25 ottobre: Aragon (Gp Teruel)

8 novembre: Valencia (Gp Europa)

15 novembre: Valencia (Gp Comunità valenciana)

In sospeso i Gran Premi delle Americhe, dell’Argentina, di Thailandia e di Malesia, che potrebbero essere recuperati alla fine dell’anno.

SPORTAL.IT | 11-06-2020 13:02