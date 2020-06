Motogp: annullato il Gran Premio del Mugello

Per la prima volta dal 1991 non si disputerà il Gran Premio d'Italia di Motogp al Mugello a causa del Coronavirus. Ad annunciarlo è stato Paolo Poli, CEO del Mugello Circuit. "Nonostante tutti gli sforzi compiuti, è impossibile realizzare questo Gran Premio a porte aperte".

"Oltre a ciò, le difficoltà di questo periodo eccezionale non ci hanno permesso di trovare una nuova data utile. Ringraziamo tutti i fan per il supporto mostrato in questi mesi, e rimandiamo l’appuntamento con la MotoGP al 2021".

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, ha aggiunto: "Ci dispiace molto non essere riusciti a reinserire questo evento nel nuovo calendario".

"Per noi è una grande perdita, essendo il Mugello uno dei tracciati più belli del mondo, nonché casa del Gran Premio d’Italia. Da parte di Dorna, un ringraziamento a tutti per la comprensione e la pazienza mostrate. Nel 2021 questo sarà un Gran Premio MotoGP memorabile".

Il Mugello è sempre stato inserito nei programmi del motomondiale negli ultimi 30 anni. La pista toscana ha ospitato il suo primo evento Motogp nel 1976 ed è diventata un appuntamento fisso nel calendario nel 1991.

Alcune settimane fa il presidente del Consiglio regionale toscano Eugenio Giani nel corso di una conferenza aveva dichiarato: "Anche se sarà un sacrificio farlo a porte chiuse, dovremmo mobilitare la Città metropolitana di Firenze, la Regione Toscana e tutte le istituzioni sportive per mantenere, anche in una situazione come quella di quest'anno, il Mugello fra i dodici Gran premi motociclistici che ci saranno".

"Problemi sorgeranno se questo numero di dodici Gran Premi, contraendosi, fosse limitato, ma questa è una questione internazionale e non riguarda noi, e nel caso ne prenderemmo atto – ha aggiunto Giani -. Dobbiamo fare di tutto perché il Gp d'Italia venga svolto nell'autodromo del Mugello, lo ritengo essenziale anche se questa volta comporterà, più che risorse, un impegno di sponsorizzazione e di assistenza e quindi più costi che ricavi. Il prestigio ed il significato che il circuito del Mugello ha proprio nel mondo del motociclismo rende questo Gran Premio importantissimo, quindi saremo tutti vicini all'organizzazione del Gp del Mugello anche se si dovesse svolgere a porte chiuse. Guai a farsi scappare quello che da anni rappresenta l'emblema ed il simbolo del motociclismo in Italia".

SPORTAL.IT | 10-06-2020 14:13