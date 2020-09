MotoGP, Gran Premio di Catalunya: la diretta live

PRE GARA

Il Gran Premio di Catalunya di MotoGP si tinge di tricolore. Sull’asfalto della pista di Montmelò, infatti, i centauri italiani hanno dominato le prove ufficiali, occupando due delle tre piazzole della prima fila. Il miglior tempo è stato fatto registrare da Franco Morbidelli in sella alla sua Yamaha del team Petronas, seguito dal compagno di scuderia Fabio Quartararo. Alle loro spalle un rinvigorito Valentino Rossi, che proverà a celebrare nel migliore dei modi (magari una vittoria) la firma appena apposta sul contratto con il Team Petronas.

Morbidelli conferma così di attraversare un ottimo stato di forma: dopo la vittoria nel primo GP di San Marino di due settimane fa, il pilota italiano vorrebbe far segnare un altro “25” e scalare così qualche posizione nella classifica iridata. Tenterà in tutti i modi di impedirglielo il francese Fabio Quartararo: “El Diablo” vuole provare a riconquistare la vettà del Motomondiale e, magari, distanziare l’accoppiata Dovizioso-Vinales. Un’affermazione sulla pista alle porte di Barcellona sarebbe così il miglior modo per riuscirci.

Weekend da dimenticare, almeno fino a oggi, per Andrea Dovizioso. Il pilota Ducati, al momento in testa alla classifica del mondiale piloti di MotoGP, ha fatto segnare solamente il 17esimo tempo e partirà così dalle retrovie. A meno che non riesca a ritrovare il feeling con la sua Desmosedici, si preannuncia una gara piuttosto complessa, alla ricerca disperata di qualche punto per smuovere la classifica iridata.

MotoGP, GP di Catalunya: la griglia di partenza

Franco Morbidelli Fabio Quartararo Valentino Rossi Jack Miller Maverik Vinales Johann Zarco Paul Espargaro Joan Mir Danilo Petrucci Brad Binder Takaaki Nakagami Miguel Oliveira Alex Rins Francesco Bagnaia Aleix Espargaro Carl Crutchlow Andrea Dovizioso Alex Marquez Iker Lecuona Stefan Bradl Bradley Smith Tito Rabat

