MotoGp griglia di partenza Gp Argentina: i due Marquez davanti con Zarco, Bagnaia scatta dalla seconda fila

Marc Marquez partirà in pole position nella Sprint e nel Gran Premio di Argentina davanti al fratello Alex e Zarco, quarto Pecco Bagnaia. La griglia di partenza

Seconda pole di fila per Marc Marquez. Tempo super per lo spagnolo nelle qualifiche del Gran Premio di Argentina seconda prova del Mondiale di MotoGP 2025. Prima fila come in Thailandia monopolizzata dalla famiglia con Alex secondo. A completare una sempre più ritrovata Honda con Johann Zarco. Apre la seconda fila Pecco Bagnaia con l’altra Ducati ufficiale a precedere la Ktm di Pedro Acosta e la VR46 di Fabio Di Giannatonio.

La griglia di partenza della Sprint e del Gran Premio di Argentina

1ª fila 1. Marc Marquez 1:36.917

Ducati 2. Alex Marquez 1:37.163

Ducati 3. Johann Zarco 1:37.205

Honda 2ª fila 4. Francesco Bagnaia 1:37.268

Ducati 5. Pedro Acosta 1:37.274

KTM 6. Fabio Di Giannantonio 1:37.286

Ducati 3ª fila 7. Fabio Quartararo 1:37.347

Yamaha 8. Franco Morbidelli 1:37.382

Ducati 9. Marco Bezzecchi 1:37.414

Aprilia 4ª fila 10. Joan Mir 1:37.596

Honda 11. Brad Binder 1:37.702

KTM 12. Alex Rins 1:37.749

Yamaha 5ª fila 13. Jack Miller 1:37.604

Yamaha 14. Fermin Aldeguer 1:37.717

Ducati 15. Ai Ogura 1:37.746

Aprilia 6ª fila 16. Luca Marini 1:37.983

Honda 17. Miguel Oliveira 1:38.055

Yamaha 18. Raul Fernandez 1:38.157

Aprilia 7ª fila 19. Somkiat Chantra 1:38.168

Honda 20. Maverick Viñales 1:38.246

KTM 21. Enea Bastianini 1:38.328

KTM 8ª fila 22. Lorenzo Savadori 1:39.244

Aprilia