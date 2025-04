MotoGp griglia di partenza Gp Qatar: poker di pole per Marc Marquez, Alex eterno secondo. Bagnaia in quarta fila

Marc Marquez partirà in pole position nella Sprint e nel Gran Premio di Qatar davanti al fratello Alex e Quartararo, Bagnaia solo 11°. La griglia di partenza completa

Quarta pole di fila per Marc Marquez. Sono 70 in carriera per lo spagnolo che partirà davanti a tutti anche nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar quarto round del Mondiale di MotoGP 2025. Con lui scatteranno dalla prima fila il fratello Alex e un sorprendente Quartararo con la Yamaha. In seconda fila Morbidelli, Di Giannantonio e Vinales. Bagnaia caduto mentre stava lottando per la pole, scatterà 11° e sarà chiamato alla rimonta sia nella Sprint che nella gara di domenica.

La griglia di partenza della Sprint e del Gran Premio di Qatar

1ª fila 1. Marc Marquez 1:50.499

Ducati 2. Alex Marquez 1:50.600

Ducati 3. Fabio Quartararo 1:50.759

Yamaha 2ª fila 4. Franco Morbidelli 1:50.810

Ducati 5. Fabio Di Giannantonio 1:50.959

Ducati 6. Maverick Vinales 1:51.059

KTM 3ª fila 7. Johann Zarco 1:51.113

Honda 8. Fermin Aldeguer 1:51.121

Ducati 9. Alex Rins 1:51.174

Yamaha 4ª fila 10. Ai Ogura 1:51.340

Aprilia 11. Francesco Bagnaia 1:51.580

Ducati 12. Pedro Acosta 1:51.680

KTM 5ª fila 13. Marco Bezzecchi 1:51.553

Aprilia 14. Jorge Martin 1:51.655

Aprilia 15. Luca Marini 1:51.728

Honda 6ª fila 16. Jack Miller 1:51.735

Yamaha 17. Raul Fernandez 1:51.822

Aprilia 18. Brad Binder 1:51.947

KTM 7ª fila 19. Augusto Fernandez 1:51.975

Yamaha 20. Enea Bastianini 1:52.178

KTM 21. Joan Mir 1:52.205

Honda 8ª fila 22. Somkiat Chantra 1:53.244

Honda