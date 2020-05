MotoGP, il futuro di Valentino Rossi entro luglio: nuova ipotesi

Valentino Rossi non intende smettere di correre. O almeno non immediatamente e ciò nonostante la pandemia abbia rimesso in discussione il calendario della stagione di MotoGP e il prossimo futuro. Ma che ne sarà di Valentino, concretamente?

Valentino Rossi: quando smetterà di correre?

Si deciderà entro luglio, quindi ancora prima di scendere in pista per la prima gara MotoGP del 2020. E la fonte che ha fornito questa scadenza non è trascurabile: ad annunciarlo è Razlan Razali, boss del team Yamaha Petronas, in un video lanciato sul sito ufficiale della scuderia malese. La sensazione è che Franco Morbidelli e Rossi siano la line-up della stagione 2021, ma tutto è da capire almeno in tema di rinnovo.

Futuro incerto per il Dottore, Valentino Rossi

Razali nei giorni scorsi ha invitato Valentino a mettersi in contatto con il team per sancire le priorità e pianificare, di conseguenza, il suo futuro e quello della squadra in tempi brevi. A chi gli ha chiesto se il pesarese entrerà nei piani futuri di Petronas SRT il team principal non ha dato risposta affermativa: “Una domanda complicata”, che gli viene posta quasi ogni giorno e su cui non intende sbilanciarsi, considerati questi giorni difficili legati alla pandemia.

Rossi torna in pista da protagonista? Una risposta tra luglio e agosto

E’ vero anche, però, che la casa di Iwata ha garantito una moto e un ingaggio ufficiale al Dottore, al momento di ufficializzare Quartararo e Vinales per il prossimo biennio MotoGP. Ma i termini di contratto andranno discussi con Razlan Razali. “Sui social network tutti mi chiedono chi sostituirà Fabio il prossimo anno, ad essere sinceri abbiamo alcuni piloti sotto il nostro radar, dal Campionato del mondo Moto2 e naturalmente dal nostro team, Xavi Vierge. Visto che al momento non ci sono gare e con un campionato che potrebbe avere 10 gare, non lo sappiamo”.

Per Valentino Rossi si potrebbe aprire, in questo caso, un nuovo scenario: “è una possibilità aperta”, ha reso noto Razali. Tra luglio e gli inizi di agosto verrà dato l’annuncio ufficiale. “In questo momento, ed è una risposta sincera, non lo sappiamo. Vedremo tutte le opzioni, penso che entro luglio o agosto dovremo decidere chi sostituirà Fabio”.

