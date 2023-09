MotoGp incidente Bagnaia Binder, il terribile highside e lo shock di Brad: “Non me lo tolgo dalla testa”

Pomeriggio da incubo a Montmelò: la KTM del sudafricano è finita sulla gamba di Pecco dopo un tremendo highside della Ducati. La paura e il grande dispiacere di Binder

Brad Binder ha vissuto un pomeriggio da incubo a Montmelò nel corso della gara di MotoGp: la sua KTM è finita sulla gamba di Pecco Bagnaia, caduto dopo un tremendo highside della sua Ducati, e non ha avuto modo di evitare in nessuna maniera la collisione.

Per me era praticamente impossibile evitare il contatto

ha affermato sconsolato il pilota sudafricano al termine della corsa.

Binder è andato a trovare Bagnaia

Per fortuna sua, Binder ha potuto constatare almeno che le condizioni di Pecco non sono così gravi come ipotizzato in un primo momento:

Sono andato al centro medico per sincerarmi del suo stato di salute e mi sono sentito sollevato quando ho constatato che stesse abbastanza bene. Anzi, l’ho trovato quasi “normale”, e questa è stata davvero una buona notizia per me, che temevo di aver provocato involontariamente un grosso danno. Per fortuna il peggio sembrerebbe scongiurato, e questa è l’unica cosa che conta.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto alla seconda curva di gara: mentre le telecamere della regia internazionale indugiavano sulla carambola che nelle retrovie aveva visto coinvolte 5 moto (innescata da Bastianini), una volta che le immagini sono tornate sulla testa della corsa si è potuto evidenziare bene l’highside che ha avuto per protagonista Bagnaia, che ha perso completamente il controllo della sua Desmosedici, che l’ha disarcionato lasciandolo di fatto solo e indifeso in mezzo alla pista proprio mentre stava sopraggiungendo tutto il gruppo.

Binder era sulla traiettoria

Binder è stato il pilota che suo malgrado se l’è ritrovato sulla traiettoria, peraltro in uscita dalla curva: ha provato a sterzare verso destra, cercando di evitare l’impatto, ma è passato con la ruota anteriore sopra la gamba di Pecco, che non ha avuto neppure il tempo di capire cosa stesse succedendo.

Il pilota piemontese è rimasto a terra per qualche istante interminabile, subito soccorso da commissari e sanitari, e una volta raggiunta la clinica mobile è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti, che pure dovrebbero aver escluso lesioni di una certa importanza (in un primo momento si è parlato di una possibile frattura di tibia e femore, anche se probabilmente la radiografia ha osservato vecchi traumi e come tale è da prendere con le pinze).

Binder è tornato poi in pista alla ripartenza, finendo però sulla sghiaia dopo tre giri, ma senza riportare conseguenza. È andata peggio a Bastianini, che ha rimediato una frattura tibiale e dovrà quasi sicuramente andare sotto i ferri.